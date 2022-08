Velocista Botucatuense conquista duas medalhas nos Jogos Escolas do Estado em Praia Grande

No último domingo, 08, foi realizada a final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP categoria Infantil na cidade de Praia Grande. Quatro alunos do Programa de Ensino Integral da Escola Dom Lúcio e que fazem parte do Projeto Futuro da Cuesta/Instituto Suman, que tem convênio com a Secretaria de Esportes de Botucatu, se classificaram após bom resultado nas fases regionais.

Os JEESP têm por objetivo promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os alunos das Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública Estadual, Pública Municipal e Particular, além das Escolas Técnicas Estaduais e Federais em todo Estado.

O velocista Marco Antônio Piva foi campeão nas provas 200 e 400 metros, Jean Augusto ficou na 7ª colocação nos 100 metros. Já o atleta Maurilo Baldi ficou na 4ª colocação na prova dos 3.000 metros e Davi Bonfim na 6ª colocação na prova dos 800 metros, fechando a participação dos atletas botucatuenses na principal competição escolar do Estado de São Paulo.

Os alunos são treinados pelo professor Mário Vasques, um dos responsáveis pelo Projeto de atletismo do Instituto Suman, que tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

