Vasco da Gama anuncia a contratação de lateral campeão olímpico

O Vasco da Gama está se movimentando para chegar devidamente preparado para todos os desafios da temporada 2021. Agora, o clube anunciou que chegou a um acordo para reforçar as laterais. Isso porque a diretoria resolveu apostar no futebol de José Carlos Cracco Neto, popularmente conhecido como Zeca.

O jogador conquistou a medalha de ouro com a seleção brasileira nas Olimpíadas de 2016, disputadas no Rio de Janeiro. Portanto, ele retorna a Cidade Maravilhosa para atuar profissionalmente em um clube carioca pela primeira vez. Aos 26 anos, o jogador vai contribuir consideravelmente para o elenco do treinador Marcelo Cabo.

Zeca é muito conhecido por sua versatilidade, uma vez que é ambidestro e pode jogar nas duas laterais. Natural da cidade de Paranavaí, no Paraná, ele iniciou a sua carreira no Santos e permaneceu no clube entre as temporadas 2014 e 2018. Neste período, ele foi até convocado para defender a seleção brasileira.

Na sequência de sua carreira, ele optou por se transferir para o Internacional, mas esteve emprestado ao Bahia durante a temporada 2020. Conforme a nota oficial do Vasco, a chegada de Zeca reforça o trabalho de planejamento do Departamento de Futebol, que desde o começo visa a formação de um elenco forte, competitivo e que esteja dentro da realidade financeira do clube.

Sendo assim, Zeca é considerado um jogador rodado, vitorioso e que agregará experiência ao plantel. Além do ouro olímpico inédito, ele conquistou o Campeonato Paulista 2015 e 2016 pelo Santos e o Baiano do ano passado pelo Bahia. Afinal, o Vasco estará em uma das edições da Série B do Brasileirão mais concorridas dos últimos tempos.

