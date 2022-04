Últimos dias de inscrições para o campeonato de Futebol Suíço “Zé Varoli” na AAB

A Associação Atlética Botucatuense está com inscrições abertas para o Campeonato de Futebol Suíço “Zé Varoli”. Os associados podem confirmar a participação até o dia 8 de abril de 2022 (sexta-feira), comparecendo na secretaria do Clube e respondendo perguntas sobre a posição que atua no campo e idade para formação dos times e categorias.



A taxa de inscrição é de R$40,00 e atualmente já são mais de 200 inscritos. O Clube ainda conta com diversos patrocinadores que estampam e dão nomes as equipes que disputarão o campeonato nas 3 divisões:

Faixa A/B – De 17 a 43 anos

Faixa C – De 44 a 53 anos

Faixa D – De 54 a 75 anos

Faixa Extra – A partir de 60 anos

O campeonato terá como homenageado nessa edição o Sr. José Ferrúcio Varoli Aria (Zé Varoli).



“O Zé Varoli, por toda a sua trajetória, é um grande exemplo de esportista de Botucatu. Contribuiu para o nosso esporte em alto nível, inclusive defendendo as cores do nosso Clube. Seu currículo é de um campeão e fico feliz em poder homenageá-lo em nosso campeonato”, disse o presidente da AAB, Carlos Eduardo Deleo.



A organização do campeonato conta com uma comissão experiente e competente, que ficam com a responsabilidade de dividir as equipes para deixá-las equilibradas e competitivas.

A novidade nesse ano foram as camisetas exclusivas do futebol suíço, distribuídas para os 150 primeiros inscritos na competição. Para os associados que tiverem interesse em adquirir, as camisetas estão à venda na AAB Store no Ginásio 1.

“Os campeonatos de futebol da AAB, são de grande referência na cidade e muitos jogadores tornam-se sócios para participar desta competição. Um grande encontro de amigos somados a saúde e bem-estar”, comentou o gerente administrativo, Pedro Dias.

“Campeonato de Futebol Suíço Zé Varoli”



Informações: (14) 3882-1866



