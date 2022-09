Tudo o que você precisa saber antes de se aventurar (e lucrar) no mundo das apostas esportivas online

Nos últimos anos muito se tem ouvido falar em apostas esportivas online. Antes dirigida a um público específico, essas empresas virtuais têm crescido e movimentando a economia numa crescente. Mas afinal, como ter acesso a esses jogos que vem angariando cada vez mais usuários na rede mundial de computadores?

A primeira coisa que um apostador precisa fazer, antes de dar o primeiro passo no mundo das apostas esportivas online, é cadastrar-se em uma casa de apostas e, diante de tantas opções oferecidas, verificar se o esporte do seu interesse é oferecido pela empresa. Depois, é necessário transferir um valor para o saldo da casa de apostas, ou seja, disponibilizar um montante para ser apostado e enviá-lo, seja através de boleto, transferência, pix, cripto moedas ou tantos outros métodos oferecidos.

Pronto, feito isso, o novo apostador já pode começar a se divertir e, quem sabe, acumular alguns cifrões.

Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Esse universo, ainda desconhecido para muitos, está repleto de palavras, gírias e expressões próprias, usadas para classificar diferentes tipos de palpites ou, ainda, indicar o resultado de uma operação de jogo.

A título de exemplo, temos as odds, principal termo usado por quem inicia uma aposta. Melhor explicando, as odds são as cotações de cada time em uma jogada e, em geral, indicam o valor pago para cada centavo apostado. Já o azarão, também conhecido como zebra, é quem tem menos probabilidade de sair vencedor de uma aposta, opondo-se portanto ao favorito, que é aquele mais provável de vencer. Ou seja, enquanto os azarões têm odds mais altas, os favoritos têm odds mais baixas.

E o que dizer da moneyline, aposta mais popular no futebol? Essa expressão indica que ganha quem aposta na equipe que vencerá a partida. Já a hipótese dupla indica que suas fichas são postas em duas ou três hipóteses que o jogador considera possíveis. Assim, o apostador ganha se qualquer um desses dois resultados se concretizar.

Por fim, no universo das apostas acumuladas, o apostador investe em, pelo menos, dois palpites diferentes, mas só sai vencedor se ambos forem certos. Assim, dada a dificuldade do acerto, esse tipo de aposta tem odds mais elevadas.

Há também o handicap, conceito mais complexo nas apostas, surgido no continente asiático e logo adotado pelas apostas de futebol, consistindo numa estipulação da quantidade mínima de gols para a equipe vencedora. Em outras palavras, funciona como se o azarão começasse o jogo com o placar a seu favor, enquanto o favorito iniciasse em desvantagem.

O handicap asiatico, ao contrário do handicap europeu (que excluiu o empate propriamente dito das possibilidades de resultado), inclui apenas dois resultados possíveis e, se a aposta terminar em empate, o gasto do apostador é reembolsado. Em outras palavras, a intenção do handicap asiático é igualar a força dos times e, consequentemente, as odds que recaem sobre eles. Existem três tipos de handicap asiático a serem escolhidos para uma partida de futebol: inteiros, de meia e de quartos.

Mas e quanto aos lucros obtidos, como são recolhidos os valores apurados e entregues ao apostador?

Nesse aspecto, cada casa de apostas tem seu formato de pagamento próprio, mas a maior parte delas o faz através de cash out, que nada mais é do que a retirada do dinheiro das apostas antes do jogo terminar, fazendo com que os ganhos sejam proporcionais ao resultado do momento da retirada e através de rollover, que é o bônus oferecido pelas casas de apostas. Através dele, o usuário precisa apostar o valor do bônus um determinado número de vezes para convertê-lo em dinheiro, ou seja, quanto menor o rollover, mais fácil sua conversão em cash.

Assim, o dinheiro do acerto (e da boa sorte) do jogador será creditado automaticamente em seu saldo da casa de apostas. A partir daí é só escolher um dos métodos de saque oferecidos e solicitar a transferência do dinheiro do saldo para a conta bancária.

Em linhas gerais, é através do juice, que é a porcentagem que uma casa de apostas online recebe a cada palpite realizado, que ela consegue se manter ativa. A margem auferida costuma variar, mas pode-se imaginar que a média de seus lucros alcance entre 5% e 10% de cada lance dado.

O mercado das casas de apostas online tem crescido tanto, que já existe até a gestão de banca, estratégia usada para administrar os recursos disponíveis em uma casa de apostas da internet da maneira mais rentável, e que gera os chamados picks, palpites feitos por especialistas em apostas.

E, então? Prontos para arriscar? Façam suas apostas…e boa sorte!

Compartilhe esta notícia