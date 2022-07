Três judocas do Sesi-SP Botucatu são convocados para Mundiais

Ernane Neves representará o Brasil e o Sesi-SP no Mundial Sub-18 e Michel Augusto e Guilherme Morais no Mundial Sub-21

Três judocas do Sesi-SP, integrantes da equipe de Rendimento sediada no Sesi Botucatu, foram convocados pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para integrarem as seleções brasileiras nos Mundiais Sub-18 e Sub-21.

Ernane Neves vai representar o Brasil e o Sesi-SP lutando na categoria -66kg no Mundial Sub-18, competição que reunirá 275 atletas de 41 países e será disputada de 24 a 28 de agosto, em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Já os atletas Michel Augusto, na categoria -60 kg, e Guilherme Alves Morais, na -90kg, disputarão o Mundial Sub-21, nos dias 10 a 14 de agosto, em Guaiaquil, no Equador, com 375 judocas de 61 países.

Michel Augusto vem de bom resultado recente – o bronze na Copa Europeia Sub-21 disputada em Paks, na Hungria, com a seleção brasileira junior – e também já está classificado para os Jogos Sul-Americanos Adulto, que serão realizados em outubro, em Asuncion, no Paraguai. “Agradeço aos pais, meus senseis e a toda equipe do Sesi-SP por proporcionar a melhor estrutura e todo o suporte. Estou muito feliz pela convocação e tenho certeza que estou bem preparado para a competição e vou fazer de tudo para conseguir um excelente resultado”, destaca o atleta.

Os outros dois judocas do Sesi-SP convocados aos Mundiais também tiveram atuação destacada em competições este ano. Ernane Neves faturou o ouro nos Jogos Sul-Americanos da Juventude Rosário 2022, na Argentina, e no Campeonato Brasileiro Sub-18, no Espírito Santo, sagrando-se pentacampeão brasileiro de judô – anteriormente, ele já fora bicampeão nas categorias sub-13 e sub-15.

Já Guilherme Morais foi campeão do Pan-Americano Sub-21 de Lima, no Peru. “Agradeço aos meus pais por estarem sempre comigo em minha trajetória, aos senseis e toda equipe multidisciplinar do Sesi-SP que me deu todo o suporte que eu precisava para chegar e conquistar esse meu sonho. Tenho boas expectativas e eu e meus outros companheiros do Sesi-SP estamos bem preparados e vamos em busca das medalhas”, ressalta o judoca.

