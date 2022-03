Tipos de apostas: Como funciona esportebet pré-aposta?

O universo das apostas é gigante, e como existem diversos perfis de apostadores, as casas de apostas como https://campobet.com/br/sport/prelive oferecem opções que podem agradar desde os fãs de esportes que estão começando agora até os apostadores profissionais.

Nesse artigo, você verá como funciona esportebet pré aposta, apostas ao vivo e quais são os mercados mais populares.

Como funciona esportbet pré aposta

Como o nome sugere, “esportebet” consiste em uma aposta em algum esporte, e com a opção de pré aposta é possível fazer uma aposta antes do evento e / ou jogo começar. Essa é uma modalidade que atrai um público um tanto quanto específico.

Geralmente, os jogadores fazem pré apostas quando têm convicção de que o resultado que estiverem prevendo tem muitas chances de estar correto. Alguns preferem optar por apostar antes por não ter tempo ou oportunidade de assistir ao jogo e já querem deixar seu palpite registrado de qualquer forma.

Além disso, muitos apostadores gostam de apostar antes do evento começar por causa das boas oportunidades de Odds elevadas.

Sempre que for apostar dessa forma, evite fazer isso com pressa. Faça uma boa análise pré-jogo e use as estatísticas a seu favor para fazer a sua esportebet pré aposta.

Apostas ao vivo

As apostas ao vivo são as mais populares ao redor do mundo inteiro. Com essa funcionalidade, nós podemos fazer apostas enquanto as partidas estiverem acontecendo, desde o primeiro momento até o último segundo de jogo.

Em alguns casos, também é possível apostar nos resultados das prorrogações, pênaltis, entre vários outros fatores que só podem acontecer em tempo real.

Para dar um exemplo prático, podemos pensar em um time favorito que começa um jogo em desvantagem. Por causa disso, a tendência é que as Odds para a sua vitória aumentem.

Os apostadores que estiverem atentos a essas cotações poderão fazer bom uso delas, já que se acreditam que o time irá virar o jogo, poderão fazer essa aposta e o lucro será maior do que se tivessem apostado no começo no time em que vários outros apostadores também colocaram suas apostas.

Quanto mais pessoas apostando em um time favorito para vencer, menores serão suas odds. E quando esse time começa com dificuldades, alguns apostadores optam por indicar que esse time irá perder, e por isso as odds mudam.

E durante as partidas ao vivo, as Odds oscilam a cada segundo. Muitos fatores podem causar isso, desde gols até cartões amarelos, vermelhos, entre outros. Por isso, o ideal é acompanhar atentamente os movimentos das cotações para aproveitar as melhores oportunidades.

Como encontrar melhores odds para apostas ao vivo e pré jogo?

O recomendado é que você analise e compare mais de um site de apostas. Abra o mesmo evento ou jogo em diferentes sites, e então confira qual está oferecendo cotações maiores no resultado de sua escolha.

Algumas casas de apostas oferecem bônus, promoções e até mesmo, torneios entre os apostadores que entregam prêmios para os que acertarem mais palpites em grandes eventos, como por exemplo, os Jogos Olímpicos ou grandes campeonatos esportivos focados em um único esporte, como a Copa do Mundo da FIFA.

Vale a pena conferir se o site que você estiver usando disponibiliza algo assim para que você consiga turbinar seus lucros nas apostas bem sucedidas.

Mercados de apostas mais populares

Existem diversos tipos de apostas disponíveis, e cada site de apostas pode ter opções mais atrativas para um determinado público, enquanto outros se mantêm nos mercados mais convencionais.

Você pode comparar os tipos de mercados que existem para escolher a opção que irá melhor atender às suas necessidades.

Separamos algumas das principais:

Moneyline / 1X2

Esse é o mercado mais popular do mundo, onde os apostadores podem indicar qual time vai ganhar. Em alguns casos, também é possível apostar no empate, representado pelo “X”.

Por ser simples e objetivo, você irá encontrar odds dentro da média, mas é claro que dependendo do evento e modalidade, as odds podem variar muito.

Se você estiver começando a explorar o mundo das apostas agora, essa é uma boa forma de dar os primeiros passos.

Mais de / Menos de

Esse mercado pode ter vários nomes diferentes, dependendo da casa de apostas que você estiver usando. “Acima de / Abaixo de”, “Over / Under”, “Mais que / Menos que” são os principais nomes, mas a essência é a mesma.

Ao invés de indicar um valor específico, é possível escolher um valor acima ou abaixo do que for estipulado pela casa.

Funciona da seguinte forma: O site determina uma linha, ou seja, uma média de gols ou pontos, e você pode indicar se o time irá passar dessa média ou se irá manter o resultado abaixo dela até o final do jogo.

É bastante comum as casas de apostas estipularem números “quebrados”, com o objetivo de evitar um empate. Vamos usar um exemplo de um jogo de futebol para que você entenda como funciona:

Se você apostar em Mais de 2.5, mais de 3 gols devem acontecer para você ganhar.

Se apostar em Menos de 2.5, não poderão acontecer mais do que 2 gols na partida para você ganhar.

E além de apostar se um time vai fazer mais ou menos gols, também é possível apostar no resultado geral do jogo, de ambos os times. Então você poderá indicar que no total, o jogo terá mais de ou menos de X gols / pontos.

Aposta empate anula aposta

Também conhecido como Draw no Bet / DNB, esse mercado permite que você aposte em quem será o vencedor da partida, e caso aconteça um empate, a casa de apostas anula o seu palpite e devolve o dinheiro na sua conta.

É um dos mercados mais usados por apostadores que preferem prevenir riscos, já que temos vantagens em 2 resultados, ao contrário das apostas convencionais, onde a chance de vencer é de 1 a cada 3.

Veja o exemplo abaixo para ficar mais claro:

Sem Draw no Bet:

Time 1 – Você tem 33,33% de chances de ganhar

Empate – Casa tem 33,33% de chances de ganhar

Time 2 – Casa 33,33%

Com Draw no Bet:

Time 1 – Você 50%

Empate – Dinheiro de volta

Time 2 – Casa 50%

