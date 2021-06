Talentos de Botucatu são destaques em etapa de Hipismo Rural em Rio Claro

A Hípica Vitoreli esteve no último Domingo 30/05, na cidade de Rio Claro-SP, participando da 2º Etapa do campeonato de hipismo Rural da ABHIR (Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural), do calendário de 2021. O evento respeitou todos protocolos de segurança, inclusive todas pessoas para tinham que apresentar teste de Covid para entrar no evento.

Os cavaleiros e amazonas da Hípica Vitoreli, como já de costume e pela tradição no Hipismo Rural na Cidade de Botucatu, representam bem o nome de Botucatu e conquistaram excelentes colocações.

Conforme resultado oficial divulgado no site da ABHIR (associação Brasileira dos cavaleiros de hipismo Rural) segue abaixo as Classificações da II etapa.

Na Categoria Escola:

-DHARA LOFIEGO, montando Melany Botupharma, conquistou o 2º Lugar e segue forte na disputa pelo campeonato.

-CAIO FRANCKIM, montando Sultão conquistou a 5º posição

– Na categoria Mini Mirim:

– YASMIN CARREIRA, montando Melany Botupharma, conquistou o 3º Lugar e na mesma categoria montando Jack Tequila o 6º Lugar

– JULIA CELESTINO, em sua primeira participação montando Melany Botupharma ficou com 9º Lugar.

– LIVIA BRAVIN, ficou com a 11º posição montando Melany Botupharma.

“O Professor Jovacir Vitoreli (Juca) Parabeniza todos seus alunos e familiares pois se orgulha de todos, um campeonato forte e disputado e os alunos se saíram muito bem. Após essa etapa do campeonato a rotina de treinamento volta à normalidade, tanto dos alunos quanto dos animais”, diz comunicado da equipe.