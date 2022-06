Taekwondo de Botucatu é campeão no Campeonato Paulista

Oito atletas conquistaram medalhas e o título de campeões paulistas.

Atletas do Botucatu Taekwondo Team/Projeto BETHEL participaram no último final de semana da 3ª e última etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo realizada na cidade de São Paulo. A equipe contou com 8 atletas, conquistando 8 medalhas: 3 de ouro e 5 de prata.

Com a pontuação alcançada nesta etapa, o Botucatu Taekwondo terminou a competição com 4 alunos Campões Paulista e 5 Vice Campeões. (lista abaixo). Destaque também para a atleta Thalita Zonta – 11 pontos, 5ª colocada no POOMSE – Juvenil – Sub 17.

“Nossos guerreiros conquistaram excelentes resultados somando pontos importantes pelo título de Campeão Paulista 2022, colocando a Cidade de Botucatu mais uma vez no lugar mais alto do pódio”, comemorou José Eduardo Vasconcelos, treinador da equipe.

“Juntamente com o professor Diego Ietto, fizemos um planejamento desde janeiro para que se tornasse realidade o sonho de ter campeões no primeiro semestre, seguimos trabalhando para alcançar mais objetivos até o final do ano”, concluiu.

A Botucatu Taekwondo Team/Projeto BETHEL é uma instituição conveniada à Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida. Os convênios têm como objetivo viabilizar atividades físicas e desportivas, melhorando a qualidade de vida dos botucatuenses.

Campeões Paulista:

LUTA

Master Sub 35 – Alex Alves – 20 pontos

Master Sub 40 – Herminio Cavalante – 27 pontos

Infantil Sub 11 – Pedro Henrique Tobias – 27 pontos

POOMSE

Infantil – Sub 11 – Pedro Henrique Tobias – 30 pontos

Master sub 40 – Lilian Tercilia – 20 pontos

Vice Campeões Paulista:

Mirim – Sub 8 – Bruno Simonazzi – 14 pontos

Cadete – Sub 14 – Maellys Lourane – 24 pontos e Isabella Zonta – 14 pontos

Adulto – sub 30 – Emerson Alexandre – 17 pontos

Mais informações:

Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Félix Diniz, 1585 – Vila Auxiliadora (Ginásio de Esportes)

Telefone: 3815-1525

