Superação: Jesse Lingard venceu drama na família para reencontrar a alegria de jogar futebol

O esporte sempre reserva ótimas histórias sobre superação. Não importa em qual modalidade, ver a recuperação de um atleta após um drama pessoal é sempre um prêmio para fãs dos esportes.

Um dos grandes ‘roteiros’ deste ano vem do futebol, mais precisamente da Premier League, a maior e mais bem organizada de clubes do planeta. O protagonista desta vez é o meia-atacante Jesse Lingard.

Sem ter espaço para atuar no poderoso Manchester United e em baixa no futebol inglês, o jogador foi emprestado ao West Ham. A transferência não poderia ser melhor, afinal, com a camisa dos Hammers de Londres ele reencontrou a alegria de jogar.

A recuperação é visível, mas seu drama torna essa recuperação ainda mais emocionante.

Um drama familiar afeitou bastante a carreira e o psicológico do talentoso jogador. Recentemente ele contou essa história, afirmando que sua mãe, que durante toda vida sofreu de depressão, foi à Londres para se tratar.

Neste cenário pessoal, Lingar teve que assumir o papel de protagonista dentro da família, cuidando dos irmãos mais novos. O jogador reconhece que a situação comprometeu seu desempenho no futebol.

Ele não pensou em se aposentar, mas considerou bastante dar uma pausa em sua carreira. Ele afirmou que ia para os jogos feliz em apenas ficar no banco, pois não tinha psicológico para atuar. Foi ai que resolveu contar para os dirigentes do Manchester United a situação.

Já em Londres, mesmo diante do confinamento do novo coronavírus na Inglaterra, um dos países mais atingidos na Europa, ele encontrou a oportunidade de se recuperar. Foi neste momento que o meia diz ter começado sua volta por cima.

Apesar das provações, Lingard observou o período difícil como também uma oportunidade de aprendizado. Analisando todo o drama pessoas e familiar, o jogador entendeu a importância de compartilhar o que se está sentindo como primeiro passo da recuperação.

Olhando por um ângulo positivo, Lingard vê o período difícil como também uma oportunidade de aprendizado. Observando aquilo por que ele e sua mãe passaram, o jogador entendeu a importância de compartilhar o que se está sentindo como primeiro passo da recuperação.

Depois de um período com muitos dias difíceis, Lingard reencontrou o bom futebol com o time do West Ham, que se mostrou o cenário ideal para seu ressurgimento. Após altos e baixos no United, o garoto de Warrington encontrou um antigo conhecido, David Moyes, que desde o início lhe deu espaço, gerando confiança no jovem de que poderia ser o diferencial no tradicional time londrino.

A equipe do site de apostas esportivas Betway se encontrou com Jesse Lingard. Em uma ótima conversa ele falou sobre a última temporada, seus ídolos, os primeiros passos no futebol, sua família e hobbies. Confira nosso bate-papo nessa entrevista exclusiva.