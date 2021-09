Sul-Americana: apostar online na Betfair

A segunda maior competição de clubes do continente está na reta final e promete fortes emoções para torcedores de dois clubes brasileiros. Bragantino e Athletico Paranaense buscam duas vagas à final da Conmebol Sul-Americana. Enquanto o tradicional Peñarol do Uruguai e o Libertad do Paraguai buscam a final inédita na competição. E é por isso que resolvemos preparar este artigo, que falará sobre as cotações dos respectivos times e como apostar online na Betfair.

– A Betfair é confiável?

– O site oferece bônus?

– Curso de trader esportivo da Escola da Aposta

– Cotações dos favoritos

– Onde assistir as partidas e data da final

É confiável apostar online na Betfair?

Sem dúvidas, afinal você investirá simplesmente na maior bolsa de apostas esportivas do mundo. A empresa britânica, que nasceu há mais de 20 anos, tem hoje mais de quatro milhões de clientes ao redor do mundo. Tal atributo faz o torna uma gigante quando o assunto é apostar online. Mas não para por aí não. Segundo o site da Escola da Aposta, ela é “uma das empresas de apostas mais confiáveis no mercado atualmente”.

Com as duas décadas de estrada, a plataforma, ainda segundo a EDA, “conseguiu criar uma grande reputação nos serviços prestados, agilidade nos pagamentos e resolução rápida de problemas.” Vale lembrarmos que a marca é regulada pelas autoridades de Malta, uma das mais importantes do mundo. Fora isso, o site tem diversos mecanismos para barrar o chamado “jogo compulsivo” e o vazamento de dados de seus usuários.

A bolsa de apostas oferece bônus de boas-vindas?

Chegou o momento de falarmos em vantagens, certo? E neste quesito, a empresa é uma das melhores opções que você encontrará por aí. Isso porque a bolsa oferece um bônus de boas-vindas de dar inveja na grande parte da concorrência. Para garantir a bonificação inicial, exclusiva para novos usuários, basta clicar aqui.

Agora se você não tem interesse apenas neste estímulo para iniciar com tudo no mundo das apostas esportivas, vamos além. A Betfair, em parceria com a Escola da Aposta, possui um curso de trader esportivo para quem quer ter nas apostas uma forma de renda extra. A seguir você passa a conferir um pouco mais sobre o conteúdo qualificado, que desde março de 2020 vem formando novos apostadores profissionais.

Como fazer o curso de trader esportivo?

Em parceria com a maior bolsa esportiva do mundo, a Escola da Aposta, ainda no primeiro semestre do ano passado, criou o Curso de Trader Esportivo. São 48 aulas somando 15 horas de duração divididas em três módulos. E a condução disto tudo fica por conta de três grandes profissionais do assunto: Theo Borges, Fábio “Nettuno” Bampi e Roberto Tavares.

No curso, será ensinado como abrir uma posição em back e lay, com fechar uma posição em cash out, conhecer os principais mercados, a importância da gestão de banca e muito mais. Quer mais? Sabe o tão falado controle emocional? No curso da EDA você ficará mais por dentro deste tema fundamental entre apostadores, sejam eles iniciantes ou mais experientes.

Cotações dos favoritos ao título

E já que o nome da Copa Sul-Americana surge no título, após esse breve resumo sobre a Betfair, seu bônus e o curso de trader esportivo, passamos a falar da competição. Afinal, restam apenas quatro times, sendo dois deles brasileiros, um uruguaio e um paraguaio no segundo torneio mais importante da América do Sul.

Abaixo, você confere as cotações* dos quatro semifinalistas da Sula no mercado “Campeão 2021”. Vale lembrar que além deste mercado, existem outras formas de você apostar online no site. Os mais populares são “Resultado Final”, “Resultado Correto”, “Gols”, “Handicap” e “Chance Dupla”. Fique por dentro das probabilidades:

– Bragantino (2.4)

– Athletico Paranaense (3.25)

– Peñarol (4.5)

– Libertad (5.5)

Onde assistir aos jogos e quando será a final?

Sabe os canais tradicionais esportivos como SporTV, ESPN, Fox Sports e até Globo? Pode esquecê-los, afinal, a transmissão da Copa Sul-Americana é exclusiva da Conmebol TV, criado em 2020. Os torcedores brasileiros só poderão assistir aos jogos finais através do canal de pay-per-view, pelo menos em 2021.

Já a data da grande final está marcada para o dia 20 de novembro, num sábado, em Montevidéu, no Uruguai. A decisão da competição será exatamente um mês antes da finalíssima da Libertadores da América.

*As cotações da bolsa de apostas costumam se alterar semanalmente.