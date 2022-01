Sesi Botucatu inicia inscrições para aulas esportivas gratuitas

Crianças de 6 a 17 anos de toda a comunidade podem se inscrever nas modalidades Judô, Vôlei, Natação e Futebol Society

O Programa Atleta do Futuro (PAF) do Sesi Botucatu já iniciou o processo de inscrições 2022 para novos alunos nas modalidades Judô, Voleibol e Natação. As matrículas para o Futebol Society começaram no dia 15. Crianças de 6 a 17 anos de toda a comunidade podem se inscrever para participar das aulas, que são gratuitas.

Os interessados em efetuar as matrículas deverão realizar o agendamento para atendimento em https://bityli.com/MDeIC e comparecer, na data e horário escolhidos, portando os seguintes documentos: foto 3×4, comprovante de residência e RG e CPF da criança/jovem e do responsável.

O Sesi Botucatu ressalta que, em razão dos protocolos sanitários de combate ao coronavírus estabelecidos pelo Plano SP e decreto municipal, as vagas são limitadas, não havendo garantia das mesmas sob nenhuma hipótese (o simples agendamento de atendimento também não garante a inscrição).

O PAF

O Programa Atleta do Futuro, com mais de 25 anos de história, promove formação e cultura esportiva. Tudo oferecido gratuitamente para crianças e jovens de 6 a 17 anos. A proposta é contribuir para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade a partir da metodologia elaborada pelo Sesi-SP, que alinha o esporte ao desenvolvimento integral dos participantes.

Ao promover formação esportiva, o SESI-SP permite que os alunos e alunas aprendam diferentes modalidades esportivas, com conteúdo e estratégias adequadas para cada faixa etária. Ao difundir a cultura esportiva, a instituição permite que o aluno desenvolva uma relação na qual o esporte faça parte de sua vida, seja como praticante, espectador ou profissional.

Informações

Informações podem ser obtidas nos seguintes canais de atendimento do Sesi Botucatu:

(14) 3811-4450

(14) 99827-6626 (WhatsApp)

[email protected]

