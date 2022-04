Série B: veja como apostar na Betfinal

Fique por dentro de como apostar online na Betfinal e confira tudo o que você precisa saber sobre o Brasileirão Série B 2022.

Vasco virou SAF e agora possui grandes chances de retornar à Série A.

A disputadíssima Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro começou na casa de apostas Betfinal com a promessa de ser a maior Série B de todos os tempos. Isso porque pela primeira vez, contará com seis campeões brasileiros: Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Sport, Bahia e Guarani.

Todos, somados a outros 14 clubes, disputam até o dia 5 de novembro o título e por consequência o acesso rumo à elite do futebol nacional. Pensando nisso, resolvemos preparar este artigo, que trará para você como apostar online na competição através do site de apostas.

– Por que apostar online?

– Qual o bônus de boas-vindas da casa?

– Quais campeonatos além da Série B posso apostar na plataforma?

– Top 10 favoritos ao acesso à Série A

– Mercados disponíveis

Por que apostar online na Betfinal?

Porque basicamente ela oferece muita segurança e vantagens para os seus milhares de usuários, sabia? A casa de apostas recentemente desembarcou no território brasileiro e logo de início já conquistou milhares de apaixonados por futebol e apostas online.

Além de trazer ótimas cotações, mercados e modalidades de apostas, a Betfinal oferece aos seus usuários um grande atendimento. Fora isso, a segurança é um dos pontos fortes da marca. Afinal, ela é regulada pelas autoridades Curaçao e Chipre, “nata da nata” das apostas esportivas e que remetem a confiabilidade.

Outro ponto muito positivo no site é o seu atrativo bônus de boas-vindas, exclusivo para novos usuários. Para conseguir essa espécie de estímulo para começar com tudo, basta antes alguns passos fundamentais. O primeiro, se registrar. Na sequência, efetue um depósito mínimo. Por último, ganhar a bonificação inicial para dar início a sua trajetória na casa.

Qual é o bônus de boas-vindas da casa?

Além dos motivos que acabamos de trazer, a casa oferece um satisfatório bônus de boas-vindas para apostas esportivas. E para adquirir essa vantagem é muito fácil. Basta se registrar na plataforma clicando aqui, efetuar o primeiro depósito de até R$200 para ganhar o dobro em palpites.

O portal ApostasFC comenta que “antes de solicitar qualquer tipo de saque o jogador precisará cumprir um rollover de 6x”. Isto é, o apostador precisará apostar seis vezes o valor somado do bônus com o depósito. A notícia não tão empolgante, apesar de normal neste meio, fica por conta do prazo.

São apenas 15 dias para cumprir o rollover. Vale lembrar ainda que para cumprir as regras do saque, o apostador necessitará fazer palpites simples com cotações mínimas de 1.90 ou apostas acumuladas.

Quais campeonatos além da Série B posso apostar na plataforma?

Na casa de apostas, é possível encontrar muitos esportes, eventos e claro, os mais variados campeonatos do mundo da bola. A seguir, listamos para você as competições que mais possuem apostas envolvidas na casa e que, consequentemente, acabam despertando a atenção dos apostadores.

UEFA Champions League

Premier League

Ligue 1

La Liga

Bunsdeliga

Serie A

Libertadores

Copa Sul-Americana

Brasileirão

Copa do Mundo

Top 7 favoritos ao acesso à Série A

Após essa breve introdução sobre a Betfinal resolvemos separar para você sete clubes que muito provavelmente irão brigar pelo retorno à elite do futebol nacional. Quem encabeça a lista primeiramente é o Grêmio, que montou um time competitivo para a atual temporada. Vasco e Cruzeiro tornaram-se Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Isto é, viraram clube-empresa. Bahia e Sport, que caíram para a Série B na temporada passada, devem disputar vagas rumo ao acesso. Já Guarani e Brusque, após bons desempenhos na segunda divisão passada, enfim devem subir para a Série A. São 13 títulos de Campeonato Brasileiro ao total. Confira a lista:

Grêmio (2 títulos) Vasco (4 títulos) Cruzeiro (4 títulos) Bahia (1 título) Sport (1 título) Guarani (1 título) Brusque

Mercados disponíveis

Chegou até aqui no artigo sobre a Série B 2022 e ficou com vontade de apostar online? Trazemos a seguir os principais mercados para você palpitar antes ou durante uma partida da competição. Nestes tipos de apostas esportivas, é possível encontrar desde o palpite mais comum até a aposta mais peculiar. Quer exemplos? Confira a lista abaixo:

1×2 (apostar na vitória do visitado, empate ou vitória do visitante)

Ambos os times a marcam (apostar que os dois times marcarão gols)

Chance dupla (apostar que um time irá ganhar ou empatar, por exemplo)

Gols (apostar na quantidade de gols na partida)

Vencedor no 2º tempo (apostar no time que ganhará o jogo ao final)

Resultado correto (apostar no placar da partida)

Marcar 1º tempo (apostar no time que irá marcar na primeira etapa)

