Secretaria de Esportes terá escolinha de Vôlei de Praia em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria de Esportes e Promoção de Qualidade de Vida, abre inscrições para o projeto social da modalidade Vôlei de Praia. Poderão se inscrever crianças de 12 a 16 anos de idade.

As inscrições ocorrerão durante todo o mês de julho e poderão ser realizadas na secretaria do Estádio Municipal de Esportes “Prof. João Roberto Pilan” (INCA) e também na Secretaria de Esportes (Ginásio Municipal) de segunda à sexta-feira no horário das 8 às 17 horas.

As crianças deverão ir acompanhadas dos pais ou responsáveis munidas de cópia do RG.

Além de promover o bem estar e melhorar a qualidade de vida das crianças ao realizar as atividades ao ar livre, um dos objetivos do projeto é também buscar talentos que possam representar o município em diversos eventos esportivos como Ligas, Jogos Regionais e Jogos Abertos.

“Nosso objetivo é oferecer o maior número de modalidades às nossas crianças, de forma que o esporte colabore de várias formas na formação de cada uma delas. Também acreditamos que essas escolinhas podem gerar frutos para o Município nas competições esportivas”, afirmou o Secretário Geraldo Pupo.

As aulas terão início no mês de agosto e deverão ocorrer as segundas e quartas-feiras, das 14 às 15 horas, na quadra de areia do Estádio Municipal “Prof. João Roberto Pilan” (INCA). O responsável pela supervisão e ministração das aulas será o professor José Nelson, que também já foi atleta da modalidade.