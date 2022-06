Secretaria de Esportes oferece atividades gratuitas à população

São cerca de 6,5 mil vagas oferecidas por instituições e associações conveniadas com a Prefeitura.

A Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida retomou em 2022 as atividades esportivas e recreativas gratuitas à população botucatuense, direcionadas às faixas etárias que vão do publico infanto-juvenil até a melhor idade.

São aproximadamente 6,5 mil vagas disponibilizadas por meio de instituições e associações conveniadas com a Prefeitura Municipal.



As modalidades desenvolvidas são: Atletismo; Aero Dance; Ballet; Basquete; Boxe; Capoeira; Damas; Dança do Ventre; Fit Dance; Futebol Masculino; Futebol Feminino; Ginástica Aeróbica; Ginástica Rítmica; Handebol; Hip Hop; Jiu-Jitsu; Judô; Karatê; Muay Thai; Natação; Ritmos; Tae-kwon-do; Tênis de Mesa; Voleibol; Xadrez; e Yoga.



A Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida oferece também, através dos próprios profissionais, vagas para futsal, ginástica localizada, natação e voleibol adaptado.



Os interessados em se inscrever nas diversas atividades podem checar os locais, faixas etárias e horários disponíveis no site oficial da Prefeitura de Botucatu.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Felix Diniz 1585 – Vila Auxiliadora

(Ginásio Municipal Mario Covas Junior)

Telefone: (14) 3811-1525

