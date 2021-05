São Paulo vence Palmeiras, é campeão paulista e encerra fila de mais de 8 anos

Depois de quase nove anos, o torcedor do São Paulo volta a gritar ‘É campeão!’. Neste domingo, no Morumbi, o time tricolor venceu o Palmeiras por 2 a 0 no jogo de volta da final do Campeonato Paulista e ganhou a taça, a sua primeira desde a Sul-Americana de 2012.

O primeiro gol tricolor foi marcado por Luan, aos 36 minutos do primeiro tempo, ao arriscar um chute de fora da área que desviou em Felipe Melo e ‘matou’ Weverton. Na etapa final, aos 31 minutos, Nestor tocou para Luciano cara a cara com o goleiro do Palmeiras. O camisa 11 apenas teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Dessa forma, o São Paulo quebra o incômodo jejum de títulos e volta a levantar uma taça após mais de 8 anos. Hernán Crespo, que chegou ao clube em fevereiro, já ganhou seu primeiro troféu após três meses.

O cara: Luan

Cria da base são-paulina, Luan fez neste ano seu primeiro gol pelo clube como profissional, na estreia da Conmebol Libertadores, arriscando um chute de fora da área que desviou e também ‘matou’ o goleiro rival.

Neste domingo, o roteiro de repetiu. O camisa 13 arriscou um chute de fora da área após ter que ajeitar a bola duas vezes no peito, a mesma desviou em Felipe Melo e entrou no gol de Weverton

Foi mal: Pablo

O camisa 9 mal conseguiu tocar na bola no primeiro tempo, sendo ‘engolido’ pelo trio de zagueiros do Palmeiras. Pablo pouco conseguiu criar e toda bola que chegava na frente imediatamente voltava.

Hernán Crespo, então, voltou com Luciano, recém-recuperado de lesão, para a etapa final.

Abel ‘enquadra’ Liziero

Assim como no Allianz Parque, a partida foi composta de muita marcação e poucas oportunidades de gol pelos dois times.

No primeiro tempo, em uma chegada mais dura, Liziero deixou o braço em Rony. Imediatamente, o volante do São Paulo foi ‘enquadrado’ na lateral do campo por Abel Ferreira, que ficou transtornado e foi cobrar satisfação do rival. Liziero acabou levando cartão amarelo.

Próximos jogos

As duas equipes agora têm compromissos de meio de semana pela Libertadores antes do início do Brasileirão no próximo fim de semana.

O São Paulo enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, no Morumbi, na terça-feira, já classificado para as oitavas de final, assim como o Palmeiras, que pega o Universitario, também peruano, na quinta, no Allianz Parque, já com a primeira colocação do grupo assegurada.

Ficha técnica

São Paulo 2 x 0 Palmeiras

GOL: São Paulo: Luan e Luciano

PALMEIRAS: Weverton; Renan, Gustavo Gomez e Luan (Gabriel Menino); Mayke, Felipe Melo (Danilo), Danilo Barbosa (Patrick de Paula), Raphael Veiga (Scarpa), Victor Luis (Wesley); Rony e Luiz Adriano Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan (Nestor), Liziero (Willian), Sara e Reinaldo; Igor Gomes (Rojas) e Pablo (Luciano). Técnico: Hernán Crespo

Fonte: ESPN