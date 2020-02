Santos joga mal e só empata com a Ferroviária em Araraquara

Goleiro Everson tem grande atuação e salva o Peixe de derrota

Por Giovanni Luque

Nas análises do futebol atual, seja por parte de jornalistas ou por parte de técnicos, as estatísticas são muito levadas em conta. Uma, em especial, é quase sempre um balizador de controle da partida pelo time que a detém em maior número: a posse de bola.

Na noite de ontem, em Araraquara, quem teve mais controle da bola foi o Santos, com 61% ao fim do jogo. Mas quem jogou (muito) melhor e passou mais perto de vencer foi a Ferroviária, que chegou a ter, na metade do 2º tempo, apenas 20% de posse.

E a Ferrinha só não saiu vitoriosa pela grande atuação do santista Everson. O goleiro ex – Ceará operou, pelo menos, 3 milagres no 1º tempo, permitindo com que o alvinegro voltasse para Santos com, pelo menos, 1 ponto.

Aos 13 minutos, Claudinho aproveitou cruzamento e encheu o pé. Everson foi buscar. Aos 30, Bruno Recife achou Henan dentro da área e o centroavante parou em outra defesa “elástica” de Everson. Depois, aos 38, a mais bonita ação do goleiro. Hygor achou Henan, que finalizou quase na marca do pênalti e Everson, que estava do outro lado do gol, se atirou e fez a intervenção.

Além dessas finalizações na 1ª etapa, a equipe de Araraquara ainda levou perigo nos últimos 45 minutos. Após lindo drible em Pará, o lateral Patrick acertou a trave. Depois, o volante Mazinho arriscou de fora e a bola passou muito perto do gol. No total, foram 22 finalizações dos mandantes (7 no alvo) contra 8 dos visitantes (5 sem direção).

Pelo que foi apresentado até agora, o português Jesualdo Ferreira terá muito trabalho para acertar a equipe. Ontem, nem Soteldo e nem Sánchez conseguiram ser efetivos, sendo que a única oportunidade do Santos que exigiu defesa de Saulo, foi aos 41, em finalização forte de Felipe Jonatan.

Em compensação, o time de Sérgio Soares (técnico daquele Santo André de 2010, entre outros bons trabalhos), mesmo estando em último do seu grupo, está a apenas 4 pontos do líder Guarani. Se continuar da forma como foi ontem e calibrar a pontaria, pode chegar nas fases finais do campeonato.

No próximo sábado, o Santos vai até Itu pegar o Ituano, precisando apresentar um melhor futebol. Já a Ferroviária joga fora de casa, contra a Ponte Preta, no próximo sábado, querendo reencontrar o caminho das vitórias, já que venceu apenas 1 de 6 jogos.