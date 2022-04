Saiba quais são os brasileiros que ainda podem ganhar a Champions League 2022

As semifinais da Champions League da UEFA já foram definidas, e vários brasileiros podem ganhar o troféu mais cobiçado a nível de clubes. Na verdade, muitos tentarão repetir esse feito, mas outros ainda buscam essa conquista. A semifinal mais aguardada será sem dúvida o Real Madrid vs Manchester City, dois pesos pesados da atualidade no futebol, porém com um grande diferencial histórico. Simplesmente o Real Madrid é o maior vencedor da Liga dos Campeões, enquanto o Manchester City ainda busca o seu primeiro troféu. A outra semifinal entre o Liverpool e o Villarreal será, no mínimo, intrigante, depois dos espanhóis terem superado o poderoso Bayern!

Na última década, o Real Madrid venceu quatro vezes esse troféu, contando sempre com brasileiros no time. Entre aqueles que ainda estão presentes, Marcelo participou das 4 conquistas (2014, 2016, 2017, 2018), e Casemiro venceu outras 3 a partir de 2016. Este ano, mais três jogadores podem inscrever seus nomes na história da Champions League ao serviço do Real Madrid. Esses jogadores são os jovens Eder Militão, Vinicius Jr e Rodrygo, este último fez um gol importante frente ao Chelsea nas quartas de final. Esses cinco brasileiros seguem na disputa.

No Manchester City, também tem três brasileiros que buscam concretizar esse sonho pela primeira vez: Fernandinho, Ederson Moraes e Gabriel Jesus. O que segundo as melhores casas de apostas, de acordo com a classificação do site SOSapostas, pode acontecer este ano, já que o Manchester City é simplesmente o grande favorito. Para isso, terão que superar o experiente Real Madrid com sua armada de cinco brasileiros. O Betwinner por exemplo, oferece 1.41 pela classificação dos Citizens, contra 2.86 para os Merengues.

Na outra semifinal, teremos a presença dos brasileiros apenas no Liverpool, não havendo nenhum no Villarreal. Do lado dos Reds, Roberto Firmino, Fabinho e Alisson Becker conquistaram a mítica orelhuda em 2019 e terão a oportunidade de repetir esse feito, tal como três dos cinco brasileiros do Real Madrid. Segundo a casa de apostas Betwinner, que é possível conhecer melhor na SOSapostas em uma extensa análise, o Liverpool é o grande favorito dessa dupla confrontação com os espanhóis, com uma odd irrisória de 1.12 pela classificação. Se o Liverpool confirmar esse favoritismo, então a única certeza relativamente à final é que brasileiros vão ganhar esse troféu.

Compartilhe esta notícia