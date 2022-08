Saiba como funciona o Brasileirão e como apostar nele

Conheça a mecânica por de trás do campeonato brasileiro de futebol e entenda o seu sucesso no mercado de apostas esportivas

Não existe nenhum brasileiro que não conheça o Brasileirão, também conhecido como campeonato de futebol brasileiro.

Afinal, o futebol é o esporte mais popular do Brasil, inclusive nas apostas online. E, o Brasileirão é o evento de futebol mais famoso do país, sendo coberto e patrocinado pelos melhores app de apostas esportivas .

Hoje você conhecerá um pouco mais sobre o funcionamento do Brasileirão e sobre como apostar no evento com segurança.

O que é o Brasileirão e quais são as suas divisões?

Como falamos anteriormente, o Brasileirão é o maior campeonato de futebol nacional do Brasil e, ele é dividido em 4 séries, A, B, C, D.

As mais populares são as famosas, série A e série B, nas quais 20 times jogam uns contra os outros durante 38 rodadas, em turnos e returnos, buscando conseguir o maior número de pontos corridos.

Estas também são as duas séries do Brasileirão mais comumente encontradas nos aplicativos de apostas online.

A série D, é uma forma de acesso para os clubes pequenos, ou para os novos participantes do Brasileirão. Já a Série C, é disputada por 20 times que jogam por meio de edição, fazendo com que os times caiam ou subam de série.

Tanto a série C quanto a série D, possuem fases classificatórias e eliminatórias, para separar os campeões e os classificados, dos rebaixados.

Como funciona a classificação do Brasileirão?

O sistema de classificação do campeonato brasileiro, funciona da seguinte forma:

1° ao 6° colocado: Os primeiros 6 colocados do Brasileirão se classificam automaticamente para a Libertadores.

7° ao 12° colocado: Os times que ocupam do sétimo ao décimo segundo lugar na classificação, já se classificam para a Copa Sul-americana.

4 últimos da série A: Os últimos quatro colocados da série A, são rebaixados para a série B, fazendo que os quatro primeiros da série B, subam de série e troquem de lugar com eles.

Esta mecânica se aplica a todas as séries do Brasileirão, dando a possibilidade de que todos possam concorrer ao título de campeão.

Lembrando que para isso, é preciso manter o melhor rendimento, durante todo o torneio.

Como apostar no Brasileirão?

Como você pôde perceber o longo deste texto, o Brasileirão é um campeonato de peso no Brasil e assim como dissemos no começo, ele também é o queridinho das apostas online.

Se você também se interessou em apostar no Brasileirão, nós indicamos este site que possui análises sobre os melhores app de apostas esportivas.

Através dele, você não apenas irá conhecer os melhores apps de apostas do mercado brasileiro, como também irá saber de antemão, como funcionam os seus bônus e como apostar neles.

Dessa maneira, você irá poder apostar com total segurança, sabendo que estará usando um serviço de confiança, que já foi testado e aprovado por especialistas na área.

