Richard Jarecki: a fascinante história do homem que “bateu” a roleta

A roleta é um jogo clássico de cassino que foi inventado na França há mais de 200 anos atrás. A roleta é conhecida como um jogo “da casa”, querendo isso dizer que, em circunstâncias normais, ela sempre privilegia as chances do cassino em prol das chances do jogador.

Um jogo assente na noção pura de sorte e arbitrariedade, a roleta é, segundo alguns, inquebrável. Mas no século passado, um homem foi capaz de enganar o sistema com base num plano engenhoso. Seu nome era Richard Jarecki, e essa é a inacreditável história por detrás de seus feitos únicos.

Quem foi Richard Jarecki?

Antes de se ter tornado num mestre da roleta, Richard Jarecki teve uma infância muito complicada. Ele vivia na Alemanha no momento em que a II Guerra Mundial despoletou, e ele foi forçado a se mudar para os Estados Unidos juntamente com seus pais. A família Jarecki se instalou em New Jersey, uma cidade onde proliferavam as casas de jogo. Desde muito cedo, o jovem Jarecki se apaixonou pelos jogos de cartas e pelos cassinos locais.

Jarecki era um fervoroso jogador de cartas que gostava de ganhar dinheiro na mesa de jogo. Ele jogava com amigos e desconhecidos, e demonstrava um talento nato para vencer. Mas de onde vinha esse talento único?

Segundo aqueles que o conheceram, Jarecki se destacava no jogo devido à sua ímpar habilidade matemática. Ele entendia que todos os jogos de cartas estavam assentes em princípios científicos simples; ele recorria a técnicas de probabilidade para tirar o melhor partido de suas jogadas, e com isso tinha imenso sucesso.

Foi então que Jarecki descobriu o jogo da roleta; o jovem génio se sentiu imediatamente fascinado pelo desafio de tentar bater um jogo que muitos consideravam inquebrável. Mas por que era tão difícil contrariar as probabilidades da casa na roleta?

Uma questão de números

Enquanto que certos jogos de cassino, como o 21, implicam uma mecânica arbitrária, presente no simples ato de embaralhar as cartas, a roleta conta com uma abordagem muito mais numérica. Se você nunca jogou roleta, saiba que se trata de um jogo simultaneamente simples e complexo. Seu objetivo é apostar num número ou cor presente no tabuleiro. À partida, suas chances de bater a casa são de 35 para 1 ou 37 para 1, dependendo do tipo de roleta. Mas por mais sorte que você tenha, a matemática fica sempre do lado do cassino: a única maneira certa de você sair da roleta com lucro passa por jogar pouco tempo. Afinal, se você fizer mais do que uma dezena de jogadas, por exemplo, as probabilidades vão sempre ficar do lado da casa.

Isso é verdade desde o momento em que a roleta foi inventada e continua se sentindo nos dias de hoje. Nem mesmo os modernos sites de Roleta Online escapam a esses princípios fundamentais (para satisfação das casas de jogo). Mas se é impossível bater a roleta com base em princípios matemáticos, como foi que um génio da matemática como Jarecki conseguiu “bater” esse jogo inquebrável?

A brilhante análise material de Jarecki

Um ávido frequentador de cassinos com um espírito empreendedor, Jarecki era um observador nato. Ele gostava de saber tudo o que se passava no cassino, e ele sempre prestava atenção aos métodos usados pela casa. Foi por isso que ele reparou em algo muito estranho: embora os cassinos estivessem sempre substituindo os dados que eram usados na roleta, eles nunca substituíam a roleta em si.

Isso é compreensível: a roleta é um objeto pesado, difícil de instalar, e relativamente caro.

Foi então que se “fez luz” na cabeça de Jarecki. Ele começou a olhar de perto as velhas roletas da cidade de New Jersey, e reparou que certos números saíam mais vezes do que outros. Como? Tendo em conta que muitas roletas eram velhas e precisavam de ser reparadas, pequenos orifícios e defeitos na roleta em si faziam com que certos números fossem tendencialmente selecionados. O que Jarecki fez foi olhar para a roleta como o objeto que ela é: cada roleta tem um passado, uma personalidade, e uma pequena série de números que simplesmente sai mais vezes do que outros.

Jarecki fez fortuna também na Europa

Através de um período de análise extensivo que passou por recolher muita informação relativa a certas roletas locais, Jarecki traçou um plano infalível que fez dele um dos primeiros homens na história a “quebrar” o jogo inquebrável. Com base nesse método, Jarecki fez uma fortuna nas casas de jogo da América.

Depois de ganhar mais de 200 mil dólares na roleta (muito dinheiro para a altura), ele viajou para a Europa, onde ampliou sua conta bancária e causou sensação nos cassinos seculares de San Remo, em Itália. Jarecki se tornou num sucesso durante a década de 60 e acabou vivendo uma vida confortável. Ele faleceu em 2018, aos 86 anos de idade.