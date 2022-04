Quem irá ganhar a Champions League em 2022

Veja quais são os principais indicativos e quais as melhores equipes que são as favoritas para levar a taça do maior campeonato de futebol da Europa.

Quem é apaixonado pelo futebol está sempre atento aos maiores e mais emocionantes campeonatos do mundo, no Brasil temos vários times de alto nível que trazem sempre um toque emocionante e profissional para todos os principais campeonatos que são organizados em terras brasileiras, não é à toa que este é o esporte mais amado por todos no Brasil e que arrasta multidões de torcedores até mesmo em outros países.

Mas, até mesmo os brasileiros com toda a sua tradição também dão o braço a torcer quando o assunto é a qualidade do futebol europeu, vários dos maiores e mais bem qualificados times do mundo estão na Europa e disputam nos principais e mais importantes campeonatos do mundo. O campeonato mais importante, como você já deve saber, é a Champions League, o torneio que reúne todos os principais times europeus.

Depois de uma temporada impressionante em 2021, a principal dúvida que fica tanto na cabeça dos torcedores quanto na cabeça dos adeptos às apostas esportivas, é qual é a equipe que vai levar a tão sonhada taça da champions para casa.

Vamos ver neste artigo todos dados, indicativos, histórico e equipes favoritas para ponderar quais delas tem maior chance de vencer a Champions League.

O que sabemos até agora?

A Champions tem um histórico muito competitivo, impressionante e muitas vezes inesperado. Por isso é um campeonato tão popular em todo o mundo, por oferecer um ambiente competitivo cheio de emoções fortes e resultados completamente inesperados.

Basta observar o que aconteceu no embate entre PSG e Real Madrid nas oitavas de final da competição, esta que já é uma fase de mata-mata onde no primeiro jogo o PSG venceu o Real com um gol de Mbappé e só precisava segurar o resultado no Santiago Bernabeu, o estádio que era a casa do Real. Porém, em uma virada histórica, o Real venceu o PSG por 3×1, totalizando 3×2 no placar agregado, com direito a dois gols de Benzema em poucos minutos, desestabilizando a todos que assistiam.

Depois desta fase, agora nos deparamos com vários confrontos de grande peso nas quartas de final do campeonato, os próximos confrontos são os seguintes:

– Chelsea (Inglaterra) x Real Madrid (Espanha)

– Manchester City (Inglaterra) x Atlético de Madrid (Espanha)

– Benfica (Portugal) x Liverpool (Inglaterra)

– Villarreal (Espanha) x Bayern de Munique (Alemanha)

Com todos os sorteios e chaves já definidas, sabemos que o vencedor de Chelsea x Real Madrid, enfrentará o vencedor entre Manchester City x Atlético de Madrid na semifinal da competição. Da mesma forma, na outra chave o vencedor de Benfica x Liverpool vai enfrentar a equipe que vencer o jogo entre Villarreal x Bayern de Munique, o que deixa a semifinal com jogos muito emocionantes que podem acabar com resultados bem interessantes.

Quais são os favoritos?

Esta é a pergunta pela qual todos estão procurando uma resposta certeira, afinal o mercado de apostas esportivas está literalmente fervendo com as apostas de todos os tipos possíveis que envolvem as possibilidades de resultados na semifinal e também na final deste grande campeonato europeu.

A linha mais sóbria de pensamento é a de concluir que o Chelsea é um grande favorito para o título da Champions League, afinal esta foi a equipe que venceu o campeonato em 2021 em uma partida eletrizante contra o grande Manchester City. Além disso, o Chelsea também venceu o mundial de clubes e vem de uma sequencia de vitórias e troféus que aumentam ainda mais o seu favoritismo.

Por outro lado, sabemos bem como o futebol pode ser imprevisível, e outras equipes de tradição como o Real Madrid e o próprio Manchester City vem mantendo um bom resultado e podem acabar desbancando o grande campeão em caso de uma final com um dos dois.

O Real Madrid, mesmo que tenha passado por um sufoco no primeiro jogo contra o PSG, mostrou que pode sim ser muito mais do que os críticos estão dizendo e venceram o segundo jogo do time francês que é popular por estar abarrotado de grandes estrelas do futebol como Neymar Jr, Mbappé e Lionel Messi em um time bilionário.

Concluindo

A melhor parte de acompanhar campeonatos como a Champions League é justamente o seu poder técnico e emocional para o torcedor, os jogos são sempre uma amostra do que o melhor campeonato de futebol do mundo tem a oferecer, tanto em nível técnico, quanto em emoção atrelada ao vai e vem do futebol que pode mudar o resultado de um jogo inteiro em apenas um minuto.

Vamos continuar acompanhando este grande campeonato para saber quem vai se sair melhor nesta competição, sempre aproveitando o nível alto de entretenimento que este pode proporcionar.

