Quais são as chances do PSG de ganhar a Liga dos Campeões de acordo com os apostadores?

A Liga dos Campeões continua a arrebatar os corações de todos os amantes deste esporte, sendo que esta temporada estamos perante um dos anos mais abertos de sempre em termos competitivos.

Com várias equipas a lutar pelo tão ambicionado título europeu, as casas de apostas também estão ao rubro para oferecer as melhores odds possíveis para estes embates que certamente serão muito emocionantes.

Na altura de saber qual melhor site de apostas para dar os seus palpites nesta competição, as opções são inúmeras, sendo que uma boa seleção poderá fazer toda a diferença num possível lucro que venha a ter com este título de futebol.

Existem claros alguns clubes que se destacam neste embate pelo topo da classificação europeia, sendo que nomes como Manchester City, Bayern Munique, Chelsea e PSG são apenas alguns dos mais sérios candidatos à vitória.

Tendo em consideração que esta competição raramente conta com muitas surpresas nestas eliminatórias mais finais, é certo que algumas destas equipas irão marcar presença no jogo do título, sendo o PSG uma das equipas a reter mais atenção.

Os franceses tiveram um Verão verdadeiramente bombástico, assemelhando um plantel de luxo e conseguindo a chegada de um dos astros do futebol mundial, Lionel Messi, que se juntou assim a Neymar e Mbappé.

Porém, segundo a maioria das casas de apostas espalhadas pelo mundo, o conjunto francês não é o que conta com maior favoritismo para conseguir este título, deambulando entre a 3ª e 4ª posição entre as equipas mais destacadas pelas operadoras.

O Manchester City de Pep Guardiola é a equipa mais aposta para conseguir o seu primeiro título europeu, sendo que nas posições seguintes vemos alguns nomes como Liverpool, Bayern Munique, Chelsea e PSG, a competir pelo favoritismo.

Apesar de possuírem um dos plantéis mais completos na Europa, existem várias dúvidas se Mauricio Pochettino será o treinador certo para levar esta equipa ao ponto mais alto da Europa, uma posição onde nunca chegaram, apesar das 10 presenças consecutivas na mesma.

Os números por detrás dos parisienses

O PSG tem vindo a dominar de forma clara as suas competições internas, tendo perdido apenas o último título para o Lille, algo que certamente irá voltar à sua posse, tendo em consideração que já possuem uma enorme vantagem sobre os demais candidatos na Ligue 1.

Em termos ofensivos falamos de uma das melhores equipas europeias, sendo não só a equipa mais efetiva a nível interno, como também uma das mais esclarecidas nas competições do velho continente.

Mbappé é o jogador mais destacado neste momento em termos de golo, porém, falamos de uma equipa que divide muito bem os seus golos por entre todos os seus protagonistas.

Eliminatórias serão decisivas

O primeiro teste de fogo para o PSG nestas rondas a eliminar é frente ao Real Madrid, sendo que na altura da redação deste artigo, os franceses lideram a eliminatória com uma vitória por 1-0 fora de portas.

Este fator acabou por potenciar ligeiramente as odds existentes para o PSG levantar o título, já que estar em vantagem frente ao clube com mais títulos europeus é, sem dúvida alguma, um excelente sinal para o que resta nesta competição.

