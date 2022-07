Quais os jogadores brasileiros mais bem pagos da atualidade

Link da imagem: https://www.freepik.com/free-photo/soccer-player-action-stadium_5212268.htm#query=futebol&from_query=jogadores&position=17&from_view=search

Não é segredo nenhum que o futebol brasileiro é considerado um dos melhores ao redor no mundo, e por isso, grandes nomes fazem carreiras espetaculares na Europa.

Assim, quando esses jogadores vão para a Europa jogar em clubes maiores, automaticamente o seu valor de mercado e salários são relativamente maiores, e é exatamente sobre isso que iremos falar a seguir.

Nesse sentido, conheça os jogadores brasileiros mais bem pagos da atualidade e descubra o que os salários têm a ver com a reputação das casas esportivas.

Jogadores brasileiros mais bem pagos da atualidade

A seguir, listamos os cinco jogadores brasileiros mais bem pagos da atualidade, explicando os salários e os seus respectivos times.

Neymar Jr.

Vamos começar a nossa lista com um dos maiores nomes do futebol, que é Neymar Jr. Atualmente, Neymar é um dos jogadores mais bem pagos da League 1, recebendo um salário de aproximadamente 90 milhões de euros, que em reais corresponde a R$ 471 milhões de reais.

Inclusive, o jogador ganha mais do que o próprio Messi e o Mbappe, que recebem 3,37 milhões de euros e 2,2 milhões de euros, respectivamente.

Assim, Neymar veste a camisa do grande Paris Saint-Germain, que é considerado um dos times mais ricos da Europa.

Marquinhos

Outro grande nome brasileiro que também veste a camisa do Paris Saint-Germain é o zagueiro Marquinhos, sendo considerado um dos melhores zagueiros da atualidade.

Quanto ao seu salário, o jogador recebe atualmente 75 milhões de euros, correspondendo a R$ 392 milhões de reais.

Vinicius Jr.

Outro grande nome brasileiro ocupando a lista dos mais bem pagos é o ponta-esquerda Vinicius Jr. Hoje, o jogador veste a camisa do Real Madrid, e o seu salário gira em torno de 3,2 milhões de euros, o que corresponde a R$ 16,9 milhões de reais.

Com a sua renovação, 10 milhões de euros por ano, que equivale a cerca de R$ 53 milhões de reais, sendo 8º (oitavo) jogador mais bem pago dentre os brasileiros.

Eder Militão

Também está na lista dos brasileiros mais bem pagos o zagueiro Éder Militão. Hoje, o jogador veste a camisa do Real Madrid, e o seu salário gira em torno de 60 milhões de euros, que trazendo para reais equivale a 314 milhões de reais.

Gabriel Jesus

Por último, mas não menos importante, temos o centroavante brasileiro do Manchester City, Gabriel Jesus.

Atualmente, o jogador possui um salário que gira em torno de 59,8 milhões, que correspondem a aproximadamente R$ 313 milhões de reais.

Sabendo os salários dos jogadores, você sabia que essas informações influenciam diretamente nas casas de apostas?

O que os jogadores e seus salários têm a ver com as apostas esportivas?

Nesse momento, você pode estar se perguntando: o que os jogadores e seus salários têm a ver com a apostas?

Quando falamos de aposta esportiva, é importante dizer que o salário dos jogadores e seu desempenho em campo influencia diretamente nas apostas e nos rendimentos, e por isso, você deve estar atento sobre todas as notícias e informações do seu time.

Por exemplo, um dos melhores sites para acompanhar as notícias, salários, negociações e transferências sobre aposta esportiva é o Sportsbet.io, que é um dos maiores portais de apostas do mercado atual.

Nele, você tem acesso a notícias oficiais e confiáveis, além de ter a possibilidade de fazer as suas apostas vendo as odds mais atrativas e informações sobre eventos em destaque e apostas com Bitcoins.

Por isso, é importante que você acompanhe todas as informações sobre o time, e isso inclui as negociações e transferências dos jogadores, tal como as suas remunerações e destinos em momentos de negociação e final de campeonatos.

