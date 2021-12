Projeto ‘Meninos de Ouro’ de Botucatu fecha o ano com títulos no Futsal

O projeto ‘Meninos de Ouro Futsal Botucatu’ terminou 2021 com grandes resultados. A exemplo dos últimos anos, diversos títulos foram conquistados.

Somente este ano os garotos conquistaram a Taça Paulista sub 13, foram bicampeões da Taça paulista sub 17 e terminaram a temporada com o vice-campeonato da taça paulista sub 15. Os jogos foram realizados em Botucatu, Tatuí e Itapetininga.

Além disso, o nosso projeto colocou o atleta Luiz Guilherme dos Santos Chaves nas categorias de base do Novorizontino sub-13. Trata-se de um dos clubes mais tradicionais do interior paulista.

O projeto é comandado pelo Professor André Oliveira, mais conhecido como Dedé. O trabalho conta com garotos e todas as partes da cidade.

Veja a trajetória de títulos nos último anos

2020

Campeão da Taça Paulista sub-17.

2019

Campeão da Liga Paulista do Interior do sub-11.

Campeão da Liga Paulista do Interior do sub-15.











