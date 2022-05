Projeto “Escola com Bola” está com inscrições abertas até sexta-feira, 13

As inscrições do “Escola com Bola” foram prorrogadas até o dia 13 de maio, para que os estudantes possam ter a oportunidade de se cadastrar e participar do Projeto, já que, devido a uma instabilidade no sistema, não foi possível concluir algumas inscrições.



O acesso à ficha de inscrição continua o mesmo: por QR Code ou link no site da Prefeitura de Botucatu.



Sobre o Projeto Escola com Bola

O “Escola com Bola” é um projeto gratuito direcionado a estudantes entre 06 e 17 anos, de quaisquer gêneros, residentes em Botucatu, matriculados em escolas da rede municipal e estadual de ensino.



Vagas e bairros onde o Escola com Bola será realizado

Está previsto o atendimento de até 1000 crianças e adolescentes, divididos em quatro categorias, separadas por faixas etárias, em seis diferentes polos, localizados nos bairros: Comerciários, Cachoeirinha, Caimã, Jardim Itamaraty, Santa Maria, Vitoriana.



Para participar do Escola com Bola o estudante deve:

1- Ter a idade entre 6 e 17 anos;

2- Estar matriculado na rede municipal ou estadual de ensino;

3- Residir em Botucatu, em algum dos polos localizados nos bairros: Comerciários, Cachoeirinha, Caimã, Jardim Itamaraty, Santa Maria, Vitoriana;

4- Se encaixar em uma das categorias: Sub 8; Sub 11; Sub 14; Sub 17.



Passo a passo para se inscrever e participar do projeto Escola com Bola

1- A inscrição é on-line (por celular ou computador);

2- Período para inscrições: novo prazo até 13 de maio;

3- Quem deve realizar a inscrição: pais ou responsáveis da criança / jovem;

4- A inscrição é feita por uma ficha que pode ser preenchida no celular ou computador: https://botucatu.demandanet.com/smerp2010/projeto_escola_bola/inscricao/



Você pode encontrar outras informações sobre a marca Caio no site: http://www.caio.com.br e nas redes sociais @caioinduscaroficial.

Compartilhe esta notícia