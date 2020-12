Profissionais das academias de Botucatu emitem nota de esclarecimento à população

Botucatu vive hoje a “fase amarela” do Plano São Paulo de combate ao COVID-19 e todas as academias de ginástica, natação e lutas de Botucatu estão atentas às orientações do plano e seguem atendendo aos protocolos apontados.

Ao todo são mais de 42 protocolos de segurança, entre eles o uso de máscara, controle de quem entra com aferição de temperatura e bem estar geral, restrição do número de frequentadores, demarcação de distanciamento, limpeza e higienização frequentes entre outros.

As academias são parte da solução no combate ao COVID-19. A hospitalização em pacientes ATIVOS é 34,4% menor do que pacientes SEDENTÁRIOS. Muitos cientistas mostram que a atividade física produz a IRISINA, um hormônio que bloqueia o transporte do novo coronavírus para dentro da célula (Fonte: UNESP).

As academias, devido aos controles utilizados, são consideradas mais seguras do que muitos estabelecimentos (Fonte: Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos).

Sabemos que várias doenças crônicas como a obesidade, hipertensão, diabetes e a própria depressão, que são risco para o COVID-19, são combatidas pelos exercícios físicos regulares e a população precisa SE MEXER!

Nós, proprietários de academias de Botucatu, nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e estamos prontos e preparados para atendê-los neste momento tão difícil.

Não se deixe cair em contos, fábulas e mitos, a ciência nos ampara e tudo o que sempre fizemos foi oferecer um atendimento para prevenção de doenças e não o contrário.

Att.

Proprietários de academias de Botucatu