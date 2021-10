Premier League: apostar na Rivalo

Fique por dentro de como apostar online na Rivalo e confira os principais favoritos ao título da Premier League, suas cotações e mercados para fazer um palpite.

É bem verdade que a mais badalada liga nacional entre clubes do mundo está recém nas primeiras rodadas. Porém, nunca é cedo para apostar online na Premier League, terra dos melhores clubes, jogadores e técnicos do mundo, não é mesmo? E é por esse motivo que resolvemos preparar este artigo, que abordará formas de apostar online na Rivalo, uma das melhores opções do momento. A seguir, confira tudo também sobre o Campeonato Inglês e saiba as cotações e mercados para fazer um palpite.

– Por que apostar na Premier League?

– Quais são as vantagens e desvantagens da casa?

– A casa de apostas oferece bônus?

– Top 10 favoritos ao título para apostar online

– Top 10 mercados mais populares para fazer um palpite

Por que apostar na Premier League pela Rivalo?

Conforme dito anteriormente, a Premier League é a competição sonho de consumo para muitos jogadores e técnicos, afinal, a nata do futebol mundial está por lá. Além de possuir clubes tradicionais como Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Manchester City, é na terra da rainha que onde as atenções do mundo se voltam. Diante disto (e de inúmeros outros fatores), uma das melhores e mais confiáveis opções para apostadores esportivos é a Rivalo. Segundo o site aposta.com.br, a casa “é uma empresa com quase 10 anos de atuação no mercado e pode sim ser considerada uma empresa segura.”

Quais são as desvantagens e vantagens da Rivalo?

Dentre inúmeras vantagens (e desvantagens, afinal não existem casas de apostas perfeitas), a principal delas é a segurança, como dissemos anteriormente. Todavia, resolvemos trazer aqui para você os principais pontos negativos e positivos de usar essa boa plataforma. Começamos com o lado negativo, afinal você vai ver que ele nem é tão ruim comparando os prós da casa. Confira:

Contras

– Sessão de apostas ao vivo poderia ser melhor.

– Não oferece streaming ao vivo.

Prós

– Diversas opções de pagamento

– Home da página bem otimizada

– Cotações dentro de um padrão aceitável

– Oferece cash out

– Excelente bônus de boas-vindas

A casa de apostas oferece bônus?

E já que terminamos o tópico dos prós da casa de apostas referente ao bônus de boas-vindas, que tal explicarmos um pouco mais? Conforme o site especializado, “caso o jogador escolha o bônus da área de apostas esportivas estará diante de um dos maiores bônus ofertados por uma casa”. Isso porque “atualmente: 100% do valor do primeiro depósito, tendo como limite R$ 300.” Contudo, para o apostador conseguir efetuar o saque dos seus lucros, ele “deverá cumprir um rollover de 6 vezes com apostas que tenham cotação igual ou superior a 1.5.”. O que não é algo muito difícil se você realizar boas apostas.

Top 10 favoritos ao título para apostar online

Passado um pouco a limpo sobre a Rivalo, apresentamos agora os principais candidatos a um dos canecos mais cobiçados da Europa – depois da Champions League, claro. O troféu da Premier League é o sonho de consumo de 20 times ingleses a cada temporada que começa. Mas na atual edição, só a metade, pelo menos, tem reais chances de título. Por isso resolvemos separar para você um Top 10, afinal, se tem algo que britânico gosta de fazer é lista, não é mesmo? Confira a seguir os prognósticos baseados nas cotações dos respectivos times no mercado “Campeão”.

– Manchester City – 90 (atual campeão)

– Chelsea –50 (atual campeão da Champions League)

– Liverpool – 00

– Manchester United – 00

– Arsenal – 00

– Tottenham – 0

– Everton – 0

– West Ham – 0

– Aston Villa – 0

– Leicester – 1

Top 10 mercados mais populares para fazer um palpite

Sabia que é possível apostar em diversos mercados sem ficar limitado apenas a palpitar no vencedor da partida? Na Rivalo, você pode escolher inúmeras formas de lucrar em cima de jogos da Premier League. Abaixo, citamos os mais populares deste que é uma das grandes opções de casas de apostas atualmente. Confira, clique aqui para ganhar o bônus de boas-vindas, registre-se no site e comece a apostar hoje mesmo!

– Vencedor do encontro (1×2)

– Dupla Possibilidade

– Handicap

– Over/Under Goals

– Resultado no intervalo

– Os dois times marcam?

– Empate não tem aposta

– Resultado no intervalo/resultado no final

– Chance Dupla no Primeiro tempo

– Pontuação correta