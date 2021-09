Antigo Campo da Vila Maria se transforma em novo complexo esportivo para a região leste de Botucatu

No último sábado, 11, a Prefeitura de Botucatu promoveu a entrega do Complexo Esportivo “Lourival Antônio Prearo”, na região leste de Botucatu. O novo Complexo foi construído no antigo Estádio Petrarca Bacchi, popularmente conhecido como “Campo da Vila Maria”.

Na estrutura já existente, a Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida realizou uma grande revitalização do gramado do campo de futebol, e construiu pista de caminhada, academia ao ar livre, uma quadra de basquete 3, bebedouros, e vestiários para os atletas, com direito a chuveiros, sanitários e outros acessórios.

“Um dia para relembrar grandes amizades, os bons tempos de futebol, e de sonhar com um futuro de qualidade para as nossas crianças. A entrega desse complexo nos ajudará a promover entretenimento e qualidade de vida para nossas crianças e adolescentes aqui nessa região da Vila Maria, Jardim Brasil, Ciranda e arredores, e também a manter viva uma história de décadas de apoio ao esporte que este espaço possui”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Durante a cerimônia de entrega da obra, os filhos de Lourival Antônio Prearo, Silvio Prearo e Solange Prearo, receberam uma homenagem da Prefeitura pelos longos anos de serviços prestados no esporte da Cidade.

Após a cerimônia, duas partidas máster foram realizadas para a inauguração do novo campo. O Complexo Esportivo será um dos palcos dos Campeonatos de Futebol Amador de Botucatu e está preparado para receber partidas do time de futebol feminino de Botucatu e também projetos e escolinhas de futebol.