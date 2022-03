Prefeitura de Botucatu abre chamamento público para novas modalidades esportivas

Entre as novas modalidades estão: Natação, Atletismo e Atividades desportivas voltadas para Pessoa com Deficiência.

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria de Esportes e Promoção de Qualidade de Vida realiza novo Chamamento Público para seleção de Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, voltadas às práticas esportivas e de lazer, para firmar parcerias com o Município.

O objetivo é oferecer, gratuitamente, mais 9 (nove) atividades físicas e desportivas para a promoção da qualidade de vida dos botucatuenses: Ciclismo; Futsal masculino e feminino; Skate; Voleibol masculino e feminino; Atletismo PCD (Pessoas Com Deficiência); Natação PCD e Atividade Física/Desportiva para PCD.

As organizações interessadas têm até o dia 26 de abril para inscrever seu projeto. Os envelopes com as propostas deverão ser lacrados e entregues no protocolo da Prefeitura, endereçados à Divisão de Convênios-Terceiro Setor. A abertura dos envelopes será no dia 27 de abril, no auditório Cyro Pires, no Prédio da Prefeitura, com a presença dos participantes.

Além disso, serão realizadas, no Auditório, duas reuniões para esclarecimento de eventuais dúvidas, nos dias 01 de abril às 9h e 11 de abril às 14h. Durante o período de inscrição, um e-mail também foi criado para atendimento dos interessados: convenios.terceir[email protected]

As informações completas do Chamamento estão disponíveis no link: https://www.botucatu.sp.gov.br/portal/diario-oficial/ver/159664

Todos os resultados, parciais e finais, serão publicados no Diário Oficial e no site da Prefeitura, de acordo com o cronograma previsto no Edital.

Mais informações:

Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Felix Diniz 1585 – Vila Auxiliadora (Ginásio Municipal Mario Covas Junior)

Telefone: (14) 3811-1525

Prefeitura de Botucatu

Endereço: Praça Professor Pedro Torres, 100, Centro.

Atendimento: 08h às 16h30.

Compartilhe esta notícia