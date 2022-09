Prefeitura abre mais um chamamento público para a contratação de atividades físicas e desportivas em Botucatu

A Prefeitura do Município de Botucatu, através da Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, está realizando mais uma seleção pública de Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, para oferecer aulas gratuitas para 14 modalidades esportivas.



As instituições interessadas em firmar parceria por meio do Termo de Colaboração tem até o dia 11 de outubro para entregar a documentação necessária na Divisão de Convênios – Terceiro Setor de segunda a sexta-feira, das 08 horas às 16h30.



Estão abertas inscrições para as seguintes modalidades: Atletismo, Basquetebol, Capoeira Ciclismo, Futebol Masculino, Futebol Feminino, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Voleibol Masculino, e Voleibol Feminino.



O conteúdo completo deste Edital de Chamamento Público para o encaminhamento de projetos estará disponível no site: www.botucatu.sp.gov.br.

