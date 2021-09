PM Ciclista de Botucatu vence prova PCD em Dois Córregos

No último dia 29 de agosto de 2021, o Cabo da Polícia Militar de Botucatu, Rafael Panhoça, participou do evento 1ª ETAPA COPA PEDAL SEM LIMITES MTB na cidade de Dois Córregos, conquistando o 1º lugar na sua categoria PCD (Pessoas com deficiência). O evento esse contou com a participação de mais de trezentos ciclistas de toda região.

Rafael, mais conhecido como REX PCD nas redes sociais, ingressou na instituição da Policia Militar no ano de 2003. Em janeiro de 2014 sofreu um grave acidente automobilístico em serviço deixando-o com sequelas permanentes gravíssima.

Passou por diversas cirurgias sendo fixação de placa e parafusos no úmero direito, fixação de cabo de aço na patela direita, enxerto de nervo radial, ficando cerca de dezesseis dias internado, acamado e utilizando cadeira de rodas para sua locomoção.

Após anos de fisioterapias, hoje se encontra sem o movimento extensor de punho e dedos da mão direita, limitação do movimento flexor do joelho direito, artrose pós-traumática no tornozelo esquerdo.

REX PCD fez do esporte sua evolução pessoal, e ao longo dos anos treinando com foco e disciplina vem conquistando pódios em diversas cidades. Se tornou um atleta incentivador da prática esportiva para todas as pessoas, inclusive para os PCD.

REX está cursando faculdade de educação física para adquirir conhecimentos técnicos para continuar com esse trabalho de incentivo. REX deixa uma dica “ SÓ DEPENDE DE VOCÊ “, pois a maior dificuldade está na mente de cada um.

REX está sempre em contatos com outros atletas PCD e juntos tentam incluir nos eventos que ainda não possui a oportunidade de criar a categoria PCD para esses atletas, e graças a esses contatos com os organizadores o número de eventos bem como o número de participação de atletas PCD vem aumentando. Existe eventos que já possui a categoria PCD e ao longo do ano tem uma pontuação especifica e ao final da etapa o ganhador recebe brindes de incentivo.

REX conta com amigos empresários de Botucatu que o apoiam no incentivo da prática esportiva para uma melhor qualidade de vida. Na instituição Polícia Militar o Cb PM Rafael tem apoio do Comandante do 12º Batalhão do Interior Ten CEL Semensati e do comandante interino da 1ª Cia, 1º Ten Luís Felipe da Costa.