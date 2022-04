Palmeiras consegue virada histórica e fatura o Paulistão

O atual bicampeão da Libertadores goleou o rival São Paulo por 4 a 0 e reverteu a derrota sofrida na primeira partida da final, no Morumbi. Apesar da expectativa de que Rogério Ceni poderia levar o São Paulo a sua segunda vitória consecutiva nesta competição, a vitória dos alviverdes não surpreendeu o Sportytrader, site conhecido pelas suas dicas esportivas.

O jogo da final foi um verdadeiro espetáculo, com direito e muitas emoções. Pressionando desde o início do jogo, o Verdão conseguiu abrir 2 a 0 já no primeiro tempo. Não satisfeito com o resultado que levava a decisão para os pênaltis, o time do treinador Abel Ferreira foi pra cima e, com dois gols do meia Raphael Veiga, garantiu o 24º título estadual para sua galeria de troféus.

Com o término do Paulistão, os rivais paulistas se preparam para as competições mais importantes da temporada. Nesta semana as equipes do estado estreiam nas competições continentais e nacionais. Palmeiras, Corinthians e Red Bull Bragantino iniciam sua caminhada na grande obsessão dos clubes do país, a Copa Libertadores. Já São Paulo e Santos tentam iniciar bem suas campanhas na Copa Sul-Americana.

Sem surpresas, os clubes paulistas tiveram um bom pontapé inicial nestas competições, e possuem fortes chances de chegar às fases finais, tendo inclusive um clube (Palmeiras) no Top 3 dos favoritos ao título da Libertadores. Por esse motivo, de acordo com a Sportytrader, aplicar os melhores bônus das casas de apostas pode ser interessante aos que acompanham os dois maiores campeonatos da América Latina, nomeadamente os que gostam de fazer apostas nessas competições.

No final de semana teremos a primeira rodada do Brasileirão. Os cinco representantes do estado na competição tem o objetivo de voltar a levantar a taça, algo que não ocorre desde 2018. Já na Série B, o foco das equipes é garantir o acesso à elite do futebol nacional. Apenas o interior do estado está representado na disputa, com a presença de Ponte Preta, Guarani, Novorizontino e Ituano.

Os cinco times que disputam a Série A do Brasileirão, também são os que defendem as cores do estado de São Paulo na milionária Copa do Brasil. A terceira fase da competição será disputada entre 20 de abril e 11 de maio.

Compartilhe esta notícia