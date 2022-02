Os jogos mais populares de cassino online

Os cassinos e seus jogos sempre exerceram fascínio sobre os apostadores. Não raro, o ambiente de jogos é retratado na literatura, no cinema e mesmo no teatro, tal a relevância socioeconômica. Com o advento da internet e suas infinitas possibilidades, os jogos foram adaptados para o mundo virtual, constituindo um nicho de apostas bastante atraente. Como um imenso cassino no Brasil, a rede oferece os mais diversos jogos para a sua prática online, popularizando-os sobremaneira.

Jogar online foi especialmente motivado desde o Decreto-Lei nº 13.756/2018, assinado pelo, então, presidente da República, Michel Temer ter legalizado a prática no Brasil. Desde então, as grandes operadoras internacionais passaram a investir vultosamente no ramo aqui no país do carnaval.

A quantidade de jogos que os cassinos online oferecem é espetacular; escolher, talvez seja uma decisão bem difícil, até que o valor oferecido como prêmio seja o grande atrativo. Os jogos online são, cada vez mais, procurados pelos apostadores brasileiros e a escolha do que jogar, convém repetir, não é fácil. Independente disso, é possível destacar os quatro jogos mais procurados, entre eles um campeão de adesões, as slots machines, ou, em português, caça-níqueis. Depois, praticamente tão acessados quanto, vem a tradicional roleta, o bom e velho pôquer e, finalmente, o veteraníssimo blackjack.

As slots, contudo, são as estrelas da companhia e parecem hipnotizar os apostadores. Sons e luzes intensos e temas os mais diversos, merecem destaque neste pequeno apontamento. Nas slots mais modernas é possível encontrar linhas de pagamento, bônus, gráficos excelentes, além de jogos paralelos. A tecnologia aplicada tem claras intenções, dar dinamismo aos jogos e envolver, cada vez mais, o apostador.

Algumas slots oferecem jackpots, quantias consideráveis acumuladas que, num átimo, podem tornar alguém muito, mas muito rico. Claro que estas slots são as mais famosas e são encontradas em dois tipos: a progressivas e a padrão. Na slot padrão é a casa de apostas quem determina previamente o valor do prêmio. Já na slot com jackpot progressivo, um determinado valor é separado do prêmio e se vai acumulando até que um apostador faça a aposta milionária.

Muitos apostadores preferem a experiência proporcionada pelas slots clássicas que são similares às antigas máquinas caça-níqueis. Estas slots possuem menos linhas de pagamento Apesar delas possuírem menos linhas de pagamento, o que torna dá um toque de nostalgia à experiência.

Vejamos quais as slots mais procuradas nos cassinos online, então?

A slot Game of Thrones Power Stacks, pode até ter sido desenvolvido visando conquistar o público fã da série Game of Thrones, e, de fato conquistou e foi além, fazendo com milhares de apostadores aderissem à experiência. Os símbolos representam as personagens da série como Sansa Stark, Daenerys, Jon Snow, Tormund e o Rei da Noite. O Game of Thrones Power Stacks é uma slot com cinco bobinas e quarenta linhas de pagamento.

A slot Gonzo’s Quest oferece uma saga em busca de uma cidade perdida. Os gráficos são caprichados, de extrema qualidade, sons intensos em alto volume, animações surpreendentes, além de possuir o recurso avalanche que faz com que os símbolos caiam de cima para baixo. Sem dúvida, está entre as preferidas dos apostadores.

Mega Moolah é mais uma slot altamente procurada pelos apostadores. O Mega Moolah foi criado em 2006 e, ano a ano se populariza como um slot de jackpot progressivo no mundo da Microgaming. O Mega Moolah detém uma particularidade, faz parte do Guinness Record por ter pago o maior jackpot online da história. Do sortudo só se sabe que um soldado inglês que abiscoitou o prêmio de treze milhões de libras no ano de 2015.

O Twin Spin é um jogo clássico no qual as frutas são as protagonistas. Atualizações recentes incorporaram novos elementos, tornando o jogo ainda atraente. São seis bobinas e mais de cento e dezessete mil linhas de pagamento.

O Thunderstruck II é um dos caça-níqueis mais conhecidos entre os apostadores. A Microgaming lançou esse jogo no ano de 2010, e logo virou sucesso. Esta versão atualizada é baseada na mitologia nórdica repleta de entidades como Thor, Odin e Valquíria, entre outros.

A slot Dragon’s Fire é um clássic4o inspirado na mitologia europeia. Neste jogo, donzelas precisam ser socorridas, dragões precisam ser combatidos e tesouros necessitam ser encontrados. Dinâmico e muito envolvente, o Dragon’s Fire possui seis bobinas e quase cento e dezoito mil linhas de pagamento.

Agora cabe ao apostador decidir por um clássico pôquer ou sentar-se diante de um destes slots depois, é claro, de ter apurado qual cassino online melhor atenda às suas necessidades. O apostador deve considerar os bônus oferecidos, os métodos de depósito e saque e, principalmente, a confiabilidade do site.

Compartilhe esta notícia