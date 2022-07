A competição nacional termina em novembro e apesar dos favoritos ao título, ainda pode surpreender. Saiba em quais times apostar!

soccer ball on the white line at stadium

Os sites de apostas estão a mil com o Brasileirão 2022. Muitas apostas movimentam esse mercado durante o período do campeonato. Mesmo não sendo certo o vencedor deste ano, já é possível ter uma previsão matemática de quem sairá com o primeiro lugar ou estará no G5 da tabela.

O campeonato é, sem dúvidas, um dos preferidos dos apostadores e são diversas as casas de apostas online que possuem o Brasileirão em destaque de suas competições.

Quais são os favoritos ao título do Brasileirão em 2022?

Esse ano, o Brasileirão parece ainda mais competitivo do que em 2021, tendo mais regularidade. Baseado nas odds das casas de apostas e no desempenho dos times ao longo da competição, separamos os favoritos ao título. Confira:

Palmeiras

O Palmeiras foi campeão do Brasileirão em 2018. Mas foi em 2020 com o comando de Abel Ferreira que o time começou a conquistar mais títulos.

O time ganhou a Copa do Brasil em 2020, além do bicampeonato da Libertadores da América no mesmo ano e em 2021. Além desses títulos, o Verdão também conquistou o Campeonato Paulista em 2020 e 2022.

O time iniciou bem o Brasileirão 2022 e demonstra regularidade e entrosamento entre os jogadores, se mantendo no topo da tabela nas últimas rodadas.

Por exemplo, a Betano aposta que o Palmeiras vai levar o título deste ano, já que oferece uma odd de 2,45 no mercado de apostas a longo prazo.

O Atlético-MG vem ganhando força desde 2020, onde ficou atrás do Palmeiras na Libertadores.

Já em 2021, a equipe foi bi-campeão do Campeonato Brasileiro, venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro.

O desempenho do time vem melhorando cada vez mais, tendo Antonio Mohamed no comando a partir desse ano. O Galo está quase encostado no Palmeiras na tabela do campeonato.

O Furacão é um time que vem se superando desde 2021, quando conquistou em Montevidéu o título da Sul-Americana. Apesar disso, o Athletico-PR enfrentou inúmeras reformulações no plantel.

Agora, o time conta com o comando de Felipão na busca do título. Atualmente, o clube está no G3 do Brasileirão.

Outros times para prestar atenção no Brasileiro:

Corinthians

Internacional

Fluminense

São Paulo

Flamengo

Afinal, como apostar no Brasileirão 2022?

Até então, você já deve imaginar quais são os favoritos ao título do Campeonato Brasileiro pelo desempenho das equipes.

Mas você também pode observar as odds dos sites de apostas para ter uma boa noção sobre como e em qual time é melhor investir o seu dinheiro na hora de apostar.

Por exemplo, na Betano você já pode encontrar os próximos jogos, verificar estatísticas e todas as possibilidades de resultados.

Na hora de apostar, você pode optar pelo investimento a curto-prazo ou em longo-prazo.

Por exemplo, caso você queira investir a curto prazo, é só apostar em um jogo específico em mercados como:

vencedor da partida

quantos gols haverá até o final da partida

como termina o primeiro e segundo tempo

número de escanteios

quantidade de cartões

As opções são inúmeras para investir e ganhar a sua aposta!

Já na aposta em longo prazo, você irá investir em qual time levantará a taça do Brasileirão 2022. No site da Betano, além do Palmeiras (odd de 2,45), o Atlético-MG é um dos favoritos, com uma odd de 3,00.

O cálculo das odds é feito por estatísticas sobre os demais adversários e cálculo de probabilidades dos clubes e seus atletas. Portanto, as odds que são menores indicam as equipes que têm mais chances de vencer.

Além da Betano, outros sites confiáveis de apostas para o Brasileirão e muito utilizados pelos brasileiros são a Bet365, Bodog, Pixbet, entre outros. Lembre-se de buscar o site que pode oferecer as melhores vantagens financeiras para você.

Já no site da Globo, existe um simulador do Brasileirão, onde você pode simular os resultados dos próximos jogos do campeonato e assim, tentar chegar a um resultado possível do final do Brasileirão.

Dicas na hora de apostar no Brasileirão 2022

Já estamos na metade do Brasileirão e com isso, já é possível termos uma noção maior das equipes que possuem chances reais de brigar pelo título.

Ainda assim, ter cautela na hora de apostar é necessário, já que os times participam de outras competições em paralelo ao Brasileirão, o que pode interferir no seu desempenho.

Se a equipe estiver disputando a Libertadores e esse for o objetivo do clube no ano, o técnico pode optar por escalar mais jogadores reservas em um jogo do Brasileirão. Isso pode mudar a atuação do time em campo e afetar os resultados no torneio.

Outra dica valiosa é se atentar aos campeonatos anteriores ao Brasileirão. Observe bem resultados de campeonatos estaduais e regionais, quais equipes possuem um plantel mais entrosado.

Identifique ainda quais jogadores tiveram destaque. É comum que eles continuem brilhando nos gramados durante o Campeonato Brasileiro.

Por último, acompanhe os jogos do torneio, assista às partidas e selecione uma ou duas equipes para apostar sempre. Assim, consegue reunir mais informações para montar o seu palpite.

E lembre-se: o futebol é imprevisível e isso é o que torna o esporte tão especial e emocionante para tantas pessoas.

Agora que você já sabe quais são ostimes favoritos ao título do Brasileirão 2022 e quais os melhores sites de apostas online, já pode montar o seu palpite. Afinal, esse é o principal campeonato de futebol no Brasil e certamente é o que mais movimenta as torcidas do país!

Compartilhe esta notícia