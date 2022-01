Natação Paradesportiva retoma suas atividades em Botucatu

A Cidade de Botucatu comemora a retomada da Natação Paradesportiva. As ações estão sob comando do Técnico Antônio Cândido (Maceió), que tem larga experiência com participações na seleção Brasileira em competições Internacionais como Pan e Paralimpíadas.

Os treinos estão sendo realizados na Associação Atlética Ferroviária. O Time Naurú Natação está treinando nas dependências do Clube desde 10, tendo aglutinados dois atletas do projeto antigo da Cidade, Anízio Celestino e Alexandre Soares. O grupo realiza a preparação para as principais competições do cenário estadual e nacional, de olho também nas competições internacionais.

O grupo da Ferroviária/Naurú celebrou importantes parcerias ao longo da semana: Hospital das Clínicas e Instituto SER. As parcerias estruturam e potencializam a preparação de semanas árduas de treinos, realizando avaliações e adaptações aos treinamentos e auxiliando na recuperação dos atletas.

Os atletas que também contam com conquistas internacionais em seu portfólio, incluindo medalhas na última edição dos Jogos Paralímpicos e Jogos Parapanamericanos. Além dos resultados absolutos/Adulto, a equipe apresenta resultado na Base.

A atleta Rayssa Guimarães foi convocada esta semana para a Semana de Treinamento da Seleção Brasileira de jovens em São Paulo entre os dia 30 de Janeiro a 05 de Fevereiro. Importante avaliação para manter os atletas em constante avaliação para a formação do grupo que disputará o Panamericano de Jovens.

A Equipe tem ainda projeto de lei de incentivo ao esporte dentro do Governo Estadual e Federal aprovado; Buscando ainda empresários interessados em incentivar o Paradesporto como ferramenta de desenvolvimento e inclusão social, por meio da prática de atividade física, seja pelas leis incentivadas ou patrocínio direto.

O objetivo é ter esses atletas como espelhos, retomando uma história paradesportiva na natação da cidade e desenvolvendo, com o passar dos meses, a possibilidade de realizar uma peneira na cidade com pessoas com deficiência da cidade para compor a equipe nos próximos meses.

