Nadadora de Botucatu conquista ouro e bronze nos Jogos da Melhor Idade (JOMI)

Atleta tem 77 anos e é um exemplo de superação

A nadadora Maria Zélia Menegon Ramires, de 77 anos, representou Botucatu nos 24º JOMI , Jogos da Melhor Idade do Estado de São Paulo, realizados em Pindamonhangaba.

A professora de educação física aposentada entrou na piscina no dia 12 de julho e trouxe para Botucatu a medalha de ouro na modalidade de 25 metros nado costas, com um tempo de 29.22, e também a medalha de bronze na modalidade de 25metros nado livre, com o tempo de 23.37.

Fonte de inspiração para muitos colegas e familiares, Professora Zélia Menegon é orgulho para nossa cidade. Parabéns pelas conquistas.

Disputados em Pindamonhangaba, os jogos tiveram início no sábado (09/07), com a Cerimônia de Abertura, que aconteceu no ginásio da Associação Atlética Ferroviária.

Esta edição do JOMI teve a participação de centenas de atletas, de mais de 130 cidades que garantiram vaga na final estadual da competição.

