Morre o ex-goleiro botucatuense João Marcos, do Palmeiras e Seleção Brasileira

O ex-goleiro botucatuense João Marcos, 66 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 02. A informação foi publicada no Blog Terceiro Tempo, do Jornalista Milton Neves.

O ex-arqueiro estava internado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e não resistiu após sofrer complicações no esôfago. Não há até o momento informações sobre velório e sepultamento, mas deverá ser restrito aos familiares e com tempo reduzido por conta da pandemia do coronavírus.

Carreira de sucesso

João Marcos começou a carreira no Guarani. Jogou também no São Bento de Sorocaba-SP e no Noroeste de Bauru-SP, antes de se transferir para o Palmeiras, em 1980. Permaneceu no alviverde até 85 e encerrou a carreira no Grêmio de Porto Alegre, em 1986.

João Marcos viveu grande fase em 1984, que o levou à Seleção Brasileira. Disputou um único jogo, no dia 21 de junho, quando o Brasil venceu o Uruguai por 1 a 0.

João Marcos trabalhou recentemente em escolinhas da Associação Atlética Botucatuense. Ele dirigia também a “Associação Gol Solidário”, que com a ajuda de parceiros, revelava jovens talentos para o futebol.

Homenagem

Em 2016 o jornalista Érick Facioli lançou o livro “A maior de todas as defesas – a história de vida do ex-goleiro João Marcos dentro e fora do futebol”. Prefaciado pelo também jornalista da TV e Rádio Bandeirantes, Milton Neves, a biografia tem 196 páginas.

Com informações do Terceiro Tempo e Acontece Botucatu