Léo Vieira, cofundador da CheckMat, fará Clínica de intercâmbio do Jiu-jítsu em Botucatu no domingo, dia 03

No próximo domingo, dia 03 de julho, Botucatu será palco de um grande evento de artes marciais. A equipe CheckMat, sob a direção do seu Head Coach Leonardo Vieira, fará uma clínica de intercâmbio do Jiu-jítsu.

O evento terá início às 09h00 será realizado em parceria com a equipe de Judô do Sesi. Atualmente o SESI Botucatu se tornou o polo mais importante do judô competitivo do país.

Leo Vieira

Multicampeão Mundial de Jiu-Jitsu Brasileiro, Campeão Pan-Americano e Campeão Mundial do ADCC, Léo Vieira é um dos mais talentosos da história do esporte. Junto com seus irmãos Ricardo e Leandro, Léo Vieira é cofundador da CheckMat, uma das equipes de Jiu-Jitsu mais condecoradas do mundo.

Leo virou referência não apenas pela capacidade de técnica dentro do tatame, mas também pela liderança fora dele, com a CheckMat.

Graduação e promoção de faixas

Após a clínica, a equipe CheckMat fará um seminário de Jiu-Jítsu. Haverá a graduação e promoção de faixa dos atletas da CheckMat.

O encontro é regional, aberto para todas as academias da CheckMat. São esperados centenas de atletas.

Serviço:

Data: domingo – 03/07

Horário: 09h00

Local: Sesi Botucatu – Celso Cariola, 60, Bairro Convívio

