Karatê de Botucatu conquista 32 medalhas em competição no final de semana

Foram 32 medalhas, sendo 9 de ouro

Atletas do Karatê botucatuense participaram neste domingo, dia 3, da 1ª Etapa da ACAK 2022, circuito de competição organizado pela Associação Cooperativa das Academias de Karatê, que ocorreu em Tietê, SP.

A delegação do projeto Total Impacto contou com a presença de 35 alunos dos projetos conveniados com Secretaria Municipal de Esportes e Promoção de Qualidade de Vida de Botucatu. A equipe conquistou 32 medalhas: 9 de ouro, 12 de prata e 11 de bronze e se tornou bicampeã da competição, que conta com a participação de 36 academias do Estado de São Paulo.

Para o Sensei Rogério Pires, treinador da equipe, a competição é uma oportunidade de mostrar os conhecimentos adquiridos pelos alunos em aula e de vivenciar o ambiente das competições.

Além disso, o esporte contribui para a construção da cidadania: “Ao dar oportunidade para as crianças praticarem a Arte Marcial, se percebe importância na filosofia de vida, mostrando que o Karatê transforma vidas e para se tornar um bom atleta também precisa ser um bom filho, bom aluno, ter disciplina e respeito”, concluiu o treinador.

O Projeto Impacto total atende mais de 250 alunos com idade a partir dos 5 anos de idade e conta com 8 polos, sendo:

Praça da Juventude – Cohab 1

Associação dos Moradores da Cecap

CDHU – Vila Jardim

Projeto IDE – Comerciários

Projeto Crescer- Jardim Peabiru

Cachoeirinha 1 – Jardim Vista Linda

Centro Comunitário – Cohab 4

Projeto Pérola Negra – Parque Marajoara





Mais informações:

Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Félix Diniz, 1585 – Vila Auxiliadora (Ginásio de Esportes)

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: 3815-1525

