Judoca do Sesi-SP Botucatu, Ernane Neves é campeão sul-americano na Argentina

O judoca da equipe de Rendimento de Judô do Sesi-SP Botucatu, Ernane Neves, faturou o ouro, ontem, nos Jogos Sul-Americanos da Juventude Rosário 2022, na Argentina.

O atleta do Sesi-SP foi dominante na categoria 66kg batendo na final o equatoriano Luis Pacheco por ippon (2 waza-ari) e também em seus combates anteriores para superar Esteban Barrionuevo (ARG) e Jonathan Castillo (COL).

“Eu vi esses Jogos como uma miniolimpíadas, um sentimento muito parecido com o que eu sonho viver um dia, é apenas o começo”, contou Ernane à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) ao finalizar seu dia dourado. “Gostei bastante do meu desempenho, apesar de a primeira luta ter sido um pouco dura. Primeira luta é sempre complicado, a gente entra frio. Mas, no restante, lutei bem. Saio feliz, sabendo que dei tudo de mim e deu tudo certo”, acrescentou o atleta também à CBJ.

O técnico da equipe de Rendimento de Judô do Sesi-SP Botucatu, Alexandre Lee, destacou que a competição reúne jovens judocas e tem grande importância devido ao formato assemelhar-se com as Olimpíadas. “É uma competição para atletas com até 17 anos em um evento bastante grande e com formato de Jogos Olímpicos. Isso traz uma vivência muito grande para os atletas nesse contexto próximo às Olimpíadas, preparando-os para o futuro”, ressaltou.

Lee também analisou o desempenho em solo argentino de Ernane, a quem considera como uma grande promessa. “O Ernane tem um grande currículo na categoria, pois é pentacampeão pan-americano e tetracampeão brasileiro, entre outras conquistas, e tem um nível técnico bastante elevado. E nessa competição ele mostrou isso com uma superioridade grande sobre os adversários vencendo todas as lutas por ippon com muita tranquilidade. Ele é uma grande promessa para o futuro não só do judô do Sesi-SP, mas também do judô brasileiro. Estamos bastante felizes com os resultados dele”, concluiu o treinador.

