Jogue Crazy Time, o game show mais emocionante do Evolution

A Evolution é conhecida por seus incríveis jogos com crupiê ao vivo, de blackjack a pôquer. Agora, prepare-se para o game show mais louco do provedor, Crazy Time. Cada rodada pode ganhar tão baixo quanto 1: 1 a até no máximo € 20.000 de prêmio em dinheiro. O jogo é simples e vem com muitos mecanismos que tornam cada vitória altamente provável. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Regras Básicas

O jogo é composto por vários equipamentos, sendo o principal a roda no centro do estúdio. Ele vem com bolsos marcados com o seguinte:

– 1

– 2

– 5

– 10

– Pachinko

– Coin Flip (virar moeda)

– Cash Hunt (Caça ao dinheiro)

– Crazy Time (tempo louco)

As apostas nos números pagam apenas recompensas regulares que pagam 1: 1. Os apostadores ganham se a batida da roda parar na seção em que apostaram. O que torna o Evolution Crazy Time emocionante são os quatro tipos de modos de bônus. Os jogadores que apostam neles são conduzidos a um estande diferente, onde jogam um minijogo especial.

Bônus Coin Flip

Existem quatro itens Coin Flip na roda, enquanto há apenas dois para Cash Hunt e Pachinko. Os vencedores são conduzidos a um estande à esquerda com uma máquina que randomiza um multiplicador para cada lado da moeda. Um lado sempre terá x2 a x5, enquanto o outro será x7 a x100. O lado vermelho e azul pode trocar qual deles é o mais alto ou o mais baixo todas as vezes, então os valores não são fixos.

Bônus Cash Hunt

Cash Hunt recompensa os jogadores com um dos quatro multiplicadores: x5, x10, x25 e x100. Cada um está escondido entre 108 símbolos que se misturam na tela. Cada jogador escolhe um e eles multiplicam seu prêmio igual ao que está embaixo. Vários jogadores podem escolher o mesmo símbolo, pois o anfitrião revela o que está por baixo, uma vez que todos tenham feito suas escolhas.

Bônus Pachinko

O bônus Pachinko leva o jogador a um jogo de pachinko gigante à direita da roda. Possui multiplicadores que variam de x5, x7, x10 e x100. O game também tem Dobro entre os prêmios abaixo. Eles estão espalhados por 16 bolsos na parte inferior.

A máquina seleciona aleatoriamente qual dos 16 slots do topo será o ponto de partida do disco. Os vencedores da aposta de bônus Pachinko ganham igual ao seu prêmio multiplicado pelo bônus selecionado. Se o disco cair no Double, o jogo reinicia, mas todos os multiplicadores são duplicados, incluindo o x100.

Crazy Time

Há apenas um bônus Crazy Time na roda e é o maior bônus do jogo. Ele oferece um multiplicador mínimo de x10 e máximo de x200. Ele também vem com um prêmio duplo e um triplo. Triplo também zera o jogo, como Duplo, mas triplica todos os outros prêmios na roda. Crazy Time é outro jogo de roda assim como as regras básicas, mas vem com três travas e cada seção é uma vitória. Os jogadores devem escolher entre três rolhas para reivindicar o prêmio para o qual ela aponta.

Top slot bonus

Há um jogo de caça-níqueis com duas bobinas com uma linha no topo da roda no Evolution Crazy Time. O carretel esquerdo consiste em símbolos da roda básica. O que quer que apareça na linha define o mesmo item da bobina para um multiplicador de bônus, incluindo bônus como Crazy Time.

O carretel direito indica quanto será multiplicado a partir da vitória. A bobina certa pode parar entre dois símbolos, o que significa que o prêmio permanece 1: 1. Multiplicadores da pilha do Top Slot com a recompensa total dos bônus.