Inscrições para os Jogos Infantis Plínio Paganini começam nesta segunda, 23

A Secretaria Municipal de Educação, através da Coordenadoria de Práticas Esportivas, informa que as inscrições para as escolas interessadas em participar da 62ª Edição dos Jogos Infantis Plínio Paganini, começam nesta segunda-feira, 23, e seguem até o dia 31 de maio.

O objetivo dos Jogos é integrar alunos de diversas escolas botucatuenses, além de estimular a prática esportiva já na infância. Poderão participar: alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental das escolas municipais, particulares e organizações sociais, nascidos em 2012 ou entre 1 de julho a 31 de dezembro de 2011.

As inscrições deverão ser feitas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4UpyNeFUFEJyprNcFIZZUJZlcEVB_bRuWRE221fQtdKx1hw/viewform?usp=sf_link

As competições terão início no dia 09 de setembro, com previsão de encerramento em 07 de outubro. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (14) 3811-3178.

