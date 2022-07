Inscrições para a Copa do Mundo Galileu de Futebol Suíço da AAB estão abertas

A Associação Atlética Botucatuense e Faculdade Galileu abriram as inscrições para a “Copa do Mundo Galileu de Futebol Suíço da AAB”. Serão formados times com uniformes completos das seleções que irão disputar a Copa do Mundo no Catar.

As inscrições vão até o dia 3 de setembro e já podem ser feitas na secretaria do clube, preenchendo perguntas sobre a posição que atua no campo, idade para formação das categorias, entre outras. Com esses dados a comissão organizadora realizará um sorteio para formação das equipes.

A taxa de inscrição é de R$40,00 até o dia 6 de agosto de 2022 (sábado), após o valor será de R$60,00. Somente sócios poderão participar.

A grande novidade nessa edição será que todos os inscritos poderão ficar com o uniforme completo da seleção que participou (camisa, shorts e meiões). O presidente da AAB, Carlos Eduardo Deleo, falou sobre a mudança do formato da competição.

O nosso campeonato está cada vez crescendo mais e temos que acompanhá-lo, inserindo novidades e atrativos aos participantes. Buscando que cada um fique com uma lembrança significativa da competição. Nessa edição todos os jogadores poderão ficar com o uniforme da seleção que participou, disse.

Outras novidades são a volta da lista de espera aos que não conseguirem se inscrever no prazo e cada patrocinador poderá escolher 2 jogadores para defender a sua equipe. Se o patrocinador for inscrito na competição, será ele e mais um.

“Sabemos que temos ainda algumas coisas para melhorar e vamos trabalhar muito para que essa competição seja um misto de saúde, esporte, amizade, lazer e de ótimas lembranças”, completou o presidente.

A premiação será com medalhas e troféus para os 3 primeiros colocados de cada categoria. Os campeonatos de futebol suíço da AAB são de grande referência em Botucatu e região, onde muitas pessoas tornam-se sócios, principalmente para não ficarem de fora da competição.

Informações: (14) 3882-1866

