Inscrições abertas para o Circuito Regional de Futsal Infantil da AAB

A Associação Atlética Botucatuense realizará o “Circuito Regional de Futsal Infantil 2022”. A competição reunirá equipes da nossa região nas categorias Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 18.

As inscrições já estão abertas e o prazo será até o dia 20 de julho. Poderão participar da competição: Associações, Clubes, Escolinhas, Entidades, Escolas, entre outros. Cada agremiação poderá inscrever um time por categoria no valor de R$150,00 cada.

Os jogos irão acontecer no Ginásio 2 do Clube, com a data da abertura ainda a ser definida. Após o término das inscrições, será marcado o Congresso Técnico para a entrega do regulamento, definição do sorteio e jogos.

A premiação será troféus e medalhas para os três primeiros colocados de cada categoria. Também serão premiados o artilheiro do campeonato e o goleiro menos vazado.

Mais informações na Secretaria da AAB pelo telefone (14) 3882-1866.

A AAB está situada à R. Gen. Júlio Marcondes Salgado, 411 – Centro.

Participe!

AAB – NOVOS TEMPOS

