Ídolo do Corinthians, Freddy Rincón sofre acidente e está em estado crítico

O ex-jogador Freddy Rincón, que fez história jogando pela seleção colombiana de futebol e por times como Corinthians, Palmeiras e Real Madrid, foi submetido nesta segunda-feira (11) a uma intervenção cirúrgica por conta de um traumatismo craniano encefálico grave, e suas condições de saúde são críticas, informou a clínica onde recebe atendimento médico.

O ex-atleta de 55 anos estava em uma caminhonete em uma rua central da cidade de Cali, capital do departamento do Vale do Cauca, a 250 quilômetros sudoeste de Bogotá, quando o veículo foi atingido de forma violenta por um ônibus, segundo informaram autoridades de trânsito da cidade, que investigam o acidente.

Os outros quatro ocupantes da caminhonete e o motorista do ônibus também ficaram feridos no acidente, acrescentaram as autoridades.

“Freddy Eusébio Rincón deu entrada nesta manhã vítima de um traumatismo craniano encefálico grave. Suas condições são muito críticas. Por decisão interdisciplinar de toda nossa equipe, foi levado ao nosso centro cirúrgico, onde passará para área de cuidados intensivos”, disse um comunicado da Clínica Imbanaco.

Rincón, que se destacou na posição de meio-campista, jogou, entre outros clubes, no Santa Fé e América, da Colômbia. Também atuou pelo Napoli, da Itália, Real Madrid, da Espanha, e pelos brasileiros Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro.

O volante fez parte de uma geração de destaque de jogadores da Colômbia, que levou a seleção do país a três Copas do Mundo consecutivas, na Itália em 1990, Estados Unidos em 1994 e França em 1998, ao lado de outros atletas, como Carlos “El Pibe” Valderrama.

Atualmente vinha trabalhando como comentarista de um canal colombiano especializado em futebol.

