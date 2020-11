Hipismo: Hipica Vitoreli foi destaque no último final de semana em Rio Claro

Hípica Vitoreli esteve no último final de semana (21/11 e 22/11), na cidade de Rio Claro-SP, participando d a 4º Etapa do campeonato de hipismo Rural e Salto da ABHIR (Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural), penúltima prova do calendário de 2020. Nessa prova os cavaleiros e amazonas da Hípica Vitoreli conquistaram excelentes colocações.

No sábado na disputa de Salto, na categoria Escola VERENA FRANCO PUTTINI montando Melany Botupharma ficou em 12º na Categoria Estreante RAFAELA TEIXEIRA montando Estima Ficou em 15º e Montando Melany Botupharma 16º

Já no domingo na etapa de Hipismo Rural na categoria mini-mirins ,

RAFAELA TEIXEIRA subiu no degrau mais alto do pódio ficando em 1º lugar montando Melany Botupharma e também em 3º lugar montando Estima em, 4º lugar ficou YASMIN CARREIRA montando Melany Botupharma e também 16º montando Jack Tequila, KAIQUE COLPAS em 10º montando Melany Botupharma, GABRIEL TEIXEIRA em 13º e VERENA FRANCO PUTTINI em 15º

– Na categoria Escola CAIO FRANCKIN ficou em 12º e também em 15º

No mesmo dia, a ABHIR promoveu o TOP RAIDERS, com a prova de 3 tambores o Professor JOVACIR VITORELI foi destaque da Hipica Vitoreli Montando Dadiva do Infinito animal do Projeto Crioulos ficou em 3º e também montando Jack Tequila Botupharma ficou em 5º , também participou do Top Raiders RAFAELA TEIXEIRA, CAIO FRANCKIM e CAROLINA

No próximo Final de Semana 28 e 29/11 o professor Jovacir Vitoreli estará representando Botucatu na cidade de Rio Claro na Copa Qualy do Cavalo Crioulo de Hipismo Rural Completo.

Após final de semana maravilhoso os alunos voltaram aos treinos e o próximo compromisso e último da temporada será em 06/12/2020 quando encerra a temporada 2020.