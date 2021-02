Hipismo: Cavaleiros e Amazonas Botucatuense da Hípica Vitoreli Iniciam muito bem a temporada 2021

A temporada de 2021 começou muito bem para os cavaleiros e amazonas da Hípica Vitoreli. No último final de semana, na cidade de Rio Claro, foi realizada a I etapa dos campeonatos de Salto e Hipismo Rural da ABHIR (Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural).

No domingo foi realizada a etapa de Hipismo Rural e os botucatuenses se destacaram em suas categorias.

Na Categoria Escola (0,40 cm): Dhara Lofiego ficou com o 2º lugar Montando Melany Botupharma , também disputou na mesma categoria Caio Franckim e fez uma linda pista.

Na Categoria Mini Mirim (0,40 cm): Yasmin Carreira Conquistou o 3º Lugar montando Melany Botupharma e na mesma Categoria participou pela primeira vez de uma prova Lívia Bravin, com um ótimo desempenho ficou em 7º lugar.

Na Categoria Força Livre (1,10 m) nível mais alto dentro do hipismo Rural ,reunindo percursos de Cross e picadeiro o Professor Jovacir Vitoreli conquistou o 5º Lugar montando Taj Mahal Botupharma.

No mesmo evento aconteceu a disputa doTOP RIDERS, onde os participantes tentam quebra do recorde que pertence a Lucca Luiz Chirinéa (Hipica Vitoreli) nos 3 tambores. Jovacir Vitoreli montando Dadiva do Infinito, Projeto Cavalos Crioulos da Cabanha Imembui, conquistou o 3º lugar. Também disputaram pela Primeira vez as Amazonas Dhara Lofiego e Yasmin Carreira e foram muito bem.

A temporada de 2021 começou com boa performance, com os botucatuenses da Hípica Vitoreli nas primeiras colocações do campeonato.

“O Professor Jovacir Vitoreli (Juca) Parabeniza toda sua equipe e se orgulha de todos. E o foco continua Para isso, vêm treinando de forma intensa e preparando alunos e animais para esses melhores resultados”, diz comunicado da equipe.