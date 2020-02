Hipismo: Cavaleiros de Botucatu começam a temporada de 2020 com excelentes resultados

A cidade de Limeira foi a sede inicial dos campeonatos de Salto e Hipismo Rural da ABHIR (Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural), entre os dias 15 e 16 (sábado e domingo). Botucatu esteve representada pela equipe da Hípica Vitoreli e os cavaleiros e amazonas da nova geração não deixaram barato as disputas e subiram no pódio em todas as provas.

Na etapa de Saltos, Rafaela Fernandes Teixeira, na Estreantes (60 cm) foi a campeã da disputada categoria com novos cavaleiros e Sofia de Rúbio e Pinho foi a 4ª e 7ª colocada na sua nova categoria, a Nível I (90 cm).

Já no domingo, na etapa de Hipismo Rural, Caio Franklin foi o 15º colocado na categoria Escola (40 cm). Na disputada categoria Aspirantes (80 cm), Sofia de Rúbio e Pinho foi a vice-campeã e também a 12ª com seus dois cavalos.

Já na categoria Mini-Mirins (até 10 anos), mais uma vez Rafaela Fernandes Teixeira subiu no lugar mais alto do pódium com um de seus cavalos e fez ainda uma dobradinha com a segunda colocação com seu outro animal. O professor Jovacir Vitoreli, foi o 5º colocado nas duas categorias que disputou, Força Livre (1,10 mts.) e Performance (1,00 mts)

A equipe da Hípica Vitoreli iniciou o campeonato com esssa etapa de Limeira e já se prepara para a próxima, que será realizada na cidade de Mogi Mirim, na segunda semana de março, bem como no extenso campeonato de 2020 que terá um total de 11 etapas de Salto, 10 de Hipismo Rural e 9 de Top Riders.