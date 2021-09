Hipismo: alunos da Hípica Vitoreli são campeões em etapa de Tietê

A cidade de Tiete foi a sede do Hipismo no último final de semana com a realização da V etapa dos campeonatos de Salto, Hipismo Rural e Top Riders da ABHIR (Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural) e os cavaleiros botucatuenses da Hípica Vitoreli foram destaques no final de semana

Resultado Oficial Divulgado pela ABHIR em seu Site na etapa de Salto, na Categoria Escola dos Pais:

RICARDO COLAUTO pela 1º vez em competição montando Heron ficou em 8º lugar.

Na categoria Escola:

LORENA COLAUTO, pela 1º em competição ficou em 6º montando Melany Botupharma

GUSTAVO SALLES também 1º, ficou em 7º lugar

VALENTINA BARTOLI, montando Melany Botupharma com o 15º

Na Categoria Estreante:

VITORIA BARTOLI montando Sultão ficou em 16º lugar.

Na etapa de Hipismo Rural, na categoria Escola

DHARA LOFIEGO sagrou a grande Campeão da etapa montando Melany Botupharma.

VERENA PUTTINI, montando Melany ficou com 7º lugar e 9º lugar montando Sultão

ALESSANDRO TINEU (Escola dos Pais) montando Sultao ficou com 5º e 6º montando Heron

Na Categoria Mini Mirim

YASMIN CARREIRA, subiu no andar mais alto do pódio e foi a grande Campeã da Etapa montando Melany Botupharma, também conquistou o 3º lugar com Sultão e 8º com Jack

LIVIA BRAVIN, conquistou o 4º lugar com Melany Botupharma

EMANUELLI DE CAMARGO com 5º lugar com Melany Botupharma

JULIA CELESTINO conquistou 11º lugar com Melany

“O Professor Jovacir Vitoreli (Juca) está se sentindo muito orgulho de cada aluno, todos fizeram uma linda competição, Juca parabeniza a todos seus alunos e familiares, e a jornada de treinamento já foi retomada para próxima etapa que será na cidade de Jau-SP “, diz comunicado da equipe.