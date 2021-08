Hipismo: alunos da Hípica Vitoreli conquistam bons resultados em Rio Claro

Os cavaleiros e amazonas da Hípica Vitoreli de Botucatu estiveram no último domingo, dia 22, na cidade de Rio Claro participando da IV Etapa dos campeonatos de Hipismo Rural da ABHIR (Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural). Mais uma vez eles conquistaram ótimas colocações.

Conforme Resultado Oficial Divulgado pela ABHIR em seu Site, os resultados foram os seguintes:

Na categoria Escola

– DHARA LOFIEGO, foi a Vice-Campeã montando Melany Botupharma, também conquistou o 5º lugar montando Jack Botupharma.

– VERENA PUTTINI, conquistou o 3º lugar montando Melany Botupharma e também conquistou 8º lugar.

– CAIO FRANCKIM, conquistou com o 7º montando Sultão e também com 11º com Jack

– GUSTAVO OLIVEIRA em sua primeira participação em provas de Hipismo Rural ficou com 13º lugar montando Melany Botupharma

Na Categoria Escola dos Pais

ALESSANDRO TINEU, em um linda pista, ficou com a 5º posição montando Sultão

Categoria Mini Mirim

– YASMIN CARREIRA, foi a Vice-Campeã montando Melany Botupharma e também conquistou o 4º lugar montando Sultão e a 5º posição montando Jack.

– LIVIA BRAVIN, conquistou a 6º posição

JULIA CELESTINO: conquistou a 8º colocação

Na Categoria Força Livre (nível mais alto dentro da ABHR)

O Professor JOVACIR VITORELI, montando Don Kaster Botupharma conquistou o 6º Lugar

No campeonato de Top Riders (6 balizas), JOVACIR VITORELI que atualmente e o detentor do record na ABHIR desde 2017, ficou com o 4º lugar montando Jack Botupharma.

Participaram também pela primeira vez do Top Riders Lívia Bravin e Julia Celestino, ambas montando Melany Botupharma

“O Professor Jovacir Vitoreli (Juca) está muito feliz com o dedicação e resultado de todos alunos que fizeram uma linda competição. Os Alunos da Hipica Vitoreli retomaram os treinamentos para próxima etapa do campeonato que será Realizada na Cidade de Tiete”, diz comunicado da equipe.