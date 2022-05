Grupo que trabalha saúde integral vai preparar pessoas para correr a São Silvestre começando do zero

Da caminhada aos 15 km de uma tradicional corrida de rua, com preparação em 8 meses. Essa é a proposta de um grupo que trabalha a saúde integral em Botucatu.

O “15 em 8” é uma iniciativa do grupo Loucos Por Pessoas, e dará através de profissionais suporte nutricional, físico e emocional para todos que toparem o desafio da preparação para a Corrida de São Silvestre, neste ano de 2022, na Cidade de São Paulo.

“Não precisa ser atleta para cuidar da saúde. É necessário apenas vontade e disposição. Vamos basear a nossa preparação em 5 modelos de treino, que vão desde o aprender a correr gradativamente, até o percorrer os 15 km da São Silvestre. Acima do desafio esportivo, é uma oportunidade de promover a autoconfiança e a saúde através do esporte”, afirmou Jonatas Brito, o Jotinha, coordenador do Loucos Por Pessoas.

O projeto “15 em 8” é aberto a pessoas de todas as idades. Quem se interessar pelo desafio, pode buscar mais informações através do site www.loucosporpessoas.com.br.

Loucos Por Pessoas

O Loucos por Pessoas nasceu há mais de 10 anos, a partir do impulso de seu fundador, Jonatas Brito, o Jotinha, que sempre percebeu pessoas com suas contradições, fragilidades e dificuldades diversas como algo complexo e difícil de serem identificadas pela rotina humana.

A partir desse olhar, não houve outra alternativa de vida a não ser se doar para recuperar pessoas de maneira integral.

A paixão por essa ênfase se tornou ainda mais evidente, ligada a frustração de perceber que sozinho, ele não teria condições de promover o ser humano integralmente.

É daí que nasce o movimento Loucos por Pessoas, conectando empresas e profissionais às demandas humanas.

O movimento já atuou na recuperação integral de dependentes químicos, famílias em vulnerabilidade social, campanhas de arrecadação de recursos para cirurgias, e possui conexão com empresas que oferecem suas marcas para a promoção da saúde integral, além de profissionais como terapeutas, psicólogos, assistentes sociais, médicos, educadores físicos, e de instituições como igrejas cristãs.

